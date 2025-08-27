Furto al circolo Endas. Spariti centinaia di euro: "Ma sono di più i danni"

"Non ne vale la pena alzarsi, perché come mi alzo qua scatta l’allarme. Quindi prendiamo i soldi". E così hanno fatto, purtroppo: centinaia di euro portati via dalla cassa, dopo aver già provocato danni per migliaia di euro. L’ennesimo furto è avvenuto al circolo Endas di Villanova di Ravenna, dove nelle prime ore di ieri, verso le 4.30 circa, due persone si sono introdotte dal retro e hanno portato via soldi e alcune stecche di sigarette. Non tutte: solo quelle nella mensola più in basso, perché i malviventi hanno visto l’allarme e si sono infilati dietro al bancone strisciando, temendo che sarebbe scattato se si fossero alzati in piedi. Le telecamere di sorveglianza li hanno ripresi e registrati mentre dialogano tra di loro in italiano, con le teste coperte da caschi da moto e da maschere artigianali sopra a naso e bocca.

"Hanno portato via soldi e sigarette, ma sono di più i danni – dice Lucia D’Errico, gestrice del circolo –. Hanno spaccato tre porte per entrare e rubato tutte la chiavi di scorta, quindi ora dovrò cambiare tutte le serrature". L’ingresso principale del circolo è protetto da un’inferriata: per questo motivo i malviventi hanno deciso di entrare dal retro. "Davanti c’è la zona bar, dietro quella per le cene, dove si gioca a tombola – spiega D’Errico –. Dentro teniamo le porte chiuse. Loro hanno rotto la porta sul retro, che è di quelle col maniglione antipanico, e poi due porte interne per poter arrivare davanti, nella zona bar. Lì hanno trovato anche il sacchettino con tutte le chiavi di scorta per i baristi e hanno portato via tutto. È un danno considerevole. Li ho visti nelle riprese delle telecamere, penso che siano due ragazzini".

D’Errico si è accorta del furto ieri mattina, dopo aver aperto il circolo: "Da fuori sembrava tutto a posto, ma dietro al bancone era tutto rotto e fuori posto: c’era la cassa aperta, molte cose a terra. Hanno portato via diverse centinaia di euro e le sigarette sulla prima mensola, perché temevano che scattasse l’allarme. Nel video si vede che, dopo aver individuato il sensore, vengono dietro al bancone strisciando a terra e uno dice all’altro: ’Prendi solo le sigarette fin dove arrivi’. Di solito lasciamo all’interno solo l’incasso, una piccola cifra. Stamattina però (ieri, ndr) eravamo d’accordo che passasse un fornitore, quindi avevo preparato i soldi. I ladri hanno anche avuto fortuna nel beccare la sera giusta".

La gestrice ha quindi subito chiamato alcuni artigiani per mettere in sicurezza il locale entro sera: "I danni vanno messi a posto in giornata, altrimenti non sarà possibile chiudere il circolo stasera. Gli operatori stanno già lavorando" aggiunge D’Errico, alla quale nel frattempo ieri sono arrivate all’orecchio storie di altri furti avvenuti recentemente nel territorio: "Un ragazzo mi ha riferito di un altro episodio con due persone col casco da moto. Forse sono le stesse che sono venute qui".

Recentemente un altro furto è avvenuto domenica sera, poco prima delle 22, al pub ’Passo Carraio’, in via Gamba: è stata spaccata la vetrina ed è sparito il fondo cassa. In quel caso il sospetto è che il responsabile possa essere lo stesso ladro solitario che quest’estate ha messo a segno altri colpi nei ristoranti di piazzetta degli Ariani e al forno Argnani, in via Cairoli.

Sara Servadei