Furto al Luana beach: "Denuncerò il ladro: mi ha diffamato"

"Denuncerò per diffamazione il ragazzo arrestato per aver rubato nel mio stabilimento e che al giudice ha detto che aveva lavorato qui e non aveva ricevuto il compenso dovuto. Non è vero, noi non l’abbiamo mai visto. Ed è assurdo venire derubati e ritrovarsi a difendersi". Ricky De Zordo, al bagno Luana Beach di Marina di Ravenna, ripercorre il furto che ha subito nel suo stabilimento giovedì mattina. La polizia ha fermato in flagranza un 24enne e l’arresto è stato convalidato dal giudice la stessa mattina. Per il giovane, con precedenti, sono stati disposti l’obbligo di dimora nel Comune di Ravenna e la prescrizione di non allontanarsi senza autorizzazione dall’abitazione in cui vive tra le 19 e le 7 del mattino. Al giudice il ragazzo ha riferito di aver lavorato per quattro giorni nello stabilimento in questione a giugno senza ricevere il compenso pattuito: dichiarazioni su cui il giudice Guidomei ha detto che verranno fatte opportune verifiche. E che hanno fatto infuriare De Zordo: "Parliamo di uno che viene a rubare e poi dice anche che ha lavorato qui in nero, quando non l’abbiamo mai visto: lui ruba e io mi devo difendere, questo mi infastidisce. E Io giuro su mio figlio: questo ragazzo non l’ho mai visto. È furbo, evidentemente. Lo denuncerò per diffamazione, ci tengo: è una questione di onore".

De Zordo ricostruisce quello che è accaduto giovedì: "Erano le 7.30, stavo facendo la doccia dopo aver fatto il trattamento per le zanzare nel bagno. Mia madre era fuori dal bar con i miei tre bimbi. È entrato questo ragazzo, si è infilato dietro alla cassa, ha preso i contanti in carta e un pugno da 2 euro. Quando è uscito mia madre gli ha chiesto cosa stesse facendo, lui ha detto che cercava lavoro". Nel frattempo De Zordo ha assistito al dialogo con la telecamera: "Mi sono precipitato da mia madre, era spaventata. Ho chiamato subito le forze dell’ordine e sono stati bravissimi: in un lampo erano qui. Gli ho descritto la persona, poco dopo l’hanno rintracciato alla fermata del bus vicino al traghetto. Anche a loro ha detto di essere venuto qui a cercare lavoro, ma in tasca aveva i soldi rubati". La cifra è stata quantificata in 250 euro.