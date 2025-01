Furto al Pala De Andrè. La rabbia dei giocatori: "Spero spendiate i soldi tutti in medicine"

Non è stato un bel pomeriggio di sport quello che, domenica, hanno vissuto i giocatori di Palmi, ospiti e avversari della Consar Ravenna al Pala de André nel match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2. Rientrati nello spogliatoio dopo aver perso sul campo 3-2, gli atleti calabresi hanno trovato la brutta sorpresa del furto di telefoni, portafogli, orologi, chiavi e cuffie. Mentre le squadre erano in campo (partita cominciata alle 16 e terminata dopo due ore) i malintenzionati sono entrati nello spogliatoio (chiuso a chiave dall’interno dell’impianto), aprendo il finestrone esterno sul lato di via Trieste e servendosi di un cassonetto dell’immondizia.

È probabile che sia stato ‘scelto’ lo spogliatoio degli ospiti, perché più vicino alla collocazione dei cassonetti della spazzatura, ma anche perché, all’esterno, davanti allo spogliatoio utilizzato dai giocatori della Consar Ravenna, era parcheggiata l’ambulanza. Una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta sul posto, anche per raccogliere una prima denuncia dei fatti.

Uno dei giocatori di Palmi ha segnalato che il proprio cellulare era stato geolocalizzato in via Tommaso Gulli. Immediatamente accompagnato dai militari dell’Arma nel punto esatto della segnalazione, non ha tuttavia trovato il telefono, segnalato con un ritardo di una ventina di minuti, prima che ne venissero perse le tracce. Com’è logico che sia, i giocatori calabresi non l’hanno presa bene: "I ladri – ha commentato sul web lo schiacciatore Francesco Corrado – hanno preso di tutto e di più: telefoni, portafogli, orologi, chiavi della macchina, cuffie. Vi auguro di spendere tutto in medicine per il resto della vostra vita. Pazzesco".

La comitiva calabrese, composta da 14 atleti e dai membri dello staff tecnico-dirigenziale, ha fatto rientro a Bologna dove, ieri mattina, si è regolarmente imbarcata con un volo di linea per Lamezia Terme. L’operazione è stata possibile poiché, nei portafogli rubati, non erano presenti i documenti d’identità dei giocatori, conservati nel ‘faldone’ che resta in campo, sul tavolo del segnapunti, nella disponibilità degli arbitri fino al termine della gara.

Non essendo presenti videocamere di sorveglianza, si possono fare solo delle ipotesi. I malviventi potrebbero essersi introdotti nell’area del Pala de André, sia dall’ingresso della porta carraia di via Trieste (che però viene chiusa mentre sono in corso le manifestazioni sportive), sia dell’ingresso delle biglietterie, per poi effettuare indisturbati la circumnavigazione della struttura. A memoria, in 35 anni di attività del Pala de André, si ricordano alcuni episodi analoghi, ma comunque datati nel tempo. Dal canto proprio il Comune di Ravenna si è fatto parte diligente per attivare l’assicurazione in essere per furti e atti vandalici.