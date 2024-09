Furto alla Sagra del Ranocchio. Videosorveglianza al vaglio

A Conselice proseguono, da parte dei Carabinieri della locale Stazione, le indagini finalizzate a risalire all’identità degli autori del furto, consumatosi nella notte tra sabato e domenica scorsa, di parte dell’incasso della ‘Sagra del Ranocchio’.

Un incasso importante, la cui somma si aggira sui 15mila euro.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Conselice, è giunta alla 51esima edizione e aveva preso il via giovedì scorso per concludersi nella serata di ieri (lunedì), registrando un grande successo di pubblico e soprattutto di estimatori del popolare prodotto. Alla luce delle informazioni trapelate, i ladri (anche se non è tuttavia da escludere che ad entrare in azione sia stata una sola persona), dopo essersi introdotti all’interno di un ufficio di via Cavallotti situato a due passi dal cuore della Sagra, si sono impossessati di una borsa al cui interno il tesoriere della manifestazione aveva inserito l’ingente somma di denaro, parziale incasso di una delle sagre più antiche della Romagna, anche quest’anno meta di migliaia di visitatori, diversi dei quali provenienti anche dalle limitrofe provincie di Ferrara e di Bologna.

Appena gli organizzatori della Sagra si sono accorti dell’ammanco e hanno sporto denuncia, il personale dell’Arma della Stazione di Conselice ha avviato l’attività di indagine, avvalendosi anche della visione delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti non solo nella specifica via in cui il furto è stato messo a segno, ma anche lungo le aree e le strade adiacenti.

Nel manifestare comprensibile amarezza nonché disappunto per l’accaduto, gli organizzatori della Pro Loco e anche il sindaco Andrea Sangiorgi hanno preferito non rilasciare al momento dichiarazioni, confidando nell’operato delle forze dell’ordine.

Non è purtroppo la prima volta che nel territorio della Bassa Romagna si verificano episodi simili in occasione di feste e sagre. Come ad esempio a Lavezzola nella primavera del 2019, quando al termine della quarta ed ultima giornata della ‘Sagra della Porchetta e del Tortellino’, si registrò il furto di parte dell’incasso (qualche decina di migliaia di euro), che uno degli addetti custodiva in una borsa che aveva collocato all’interno della propria auto. Anche nella stessa Conselice, durante una versione estiva del Carnevale di San Grugnone, alcuni anni fa sparì l’incasso, pari a diverse migliaia di euro. In quel caso un addetto doveva depositare il denaro con il servizio di cassa continua, ma a causa del mancato funzionamento del dispositivo, lo aveva temporaneamente lasciato in una borsa all’interno della sua auto, per poi trovarsi di fronte, al rientro dalla festa, alla sgraditissima sorpresa.

lu.sca.