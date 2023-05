Furto alla villa di Gardini Poi la rapina in pineta: rinviato a giudizio

Dovrà rispondere per quello strano furto a Villa Monaldina, la storica dimora di Raul Gardini sulla Canale Molinetto, là dove adesso vive la figlia Maria Speranza con la famiglia. E per una rapina commessa in pineta a dai danni di una donna che stava passeggiando. E lo dovrà fare davanti al collegio penale del tribunale nel processo fissato per fine novembre. Sì, perché martedì scorso il gup Janos Barlotti, come chiesto dal pm Stefano Stargiotti, ha rinviato a giudizio il 30enne marocchino sospettato per il misterioso colpo messo a segno all’alba del 4 agosto 2021. Il giovane, difeso dall’avvocato Nicola Babini, era arrivato alla dimora su una Graziella e se ne era andato con un’Audi Q5. La sua sortita si era conclusa nel carcere bavarese di Bernau per via anche delle varie violazioni accumulate durante la rocambolesca fuga tra Austria e Germania. Una fuga iniziata con quella potente Audi in una maniera come solo nei film americani si vede: sfondando con il gas a tavoletta e in retromarcia una cancellata di accesso laterale, quella vicino ai maneggi. La polizia aveva visto tutto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il giovane si era infilato nella villa con il suo velocipede attraverso un cancelletto defilato. Poi aveva iniziato ad aggirarsi per i viottoli deserti. Non c’era nessuno lì attorno: e all’inizio le sue brame si erano concentrate su una motosega e una tanica di benzina da 5 litri custodite in un ricovero attrezzi.

Quindi aveva caricato tutto sul cestello della bici pronto per sgommare via: ma dev’essere stato in quel momento che aveva notato l’Audi. Era salito, aveva esitato qualche minuto e infine l’aveva messa in moto per involarsi verso un’improbabile libertà. L’ammanco era stato scoperto in tarda mattinata quando i Gardini, di ritorno alla villa, avevano realizzato l’incursione predatoria e avevano chiamato in questura. A quel punto però il sospettato si trovava già lontano. A un certo punto l’auto, la cui targa era finita negli elenchi delle vetture rubate, era stata intercettata in Austria. E qui il trentenne invece di alzare le mani dal volante, era tornato a pigiare sull’acceleratore causando peraltro vari danni ad altri veicoli e alla fine compromettendo l’Audi. Fine corsa con arresto in Germania e conseguente collegamento in udienza da Ravenna con il carcere bavarese. L’imputato ha dovuto argomentare anche sulla seconda delle contestazioni mosse, quella più grave codice penale alla mano: con bastone spianato, aveva rapinato il cellulare a una donna la quale, il 7 luglio, stava tranquillamente camminando in pineta tra Marina di Ravenna e Punta Marina e si lo era ritrovato quel malintenzionato improvvisamente di fronte.