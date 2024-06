Furto di bici a Ravenna, ladri presi grazie alle telecamere

Ravenna, 21 giugno 2024 – Grazie alle telecamere di videosorveglianza urbana, la Polizia Locale di Ravenna ha individuato le due persone (una donna italiana e un uomo di origini gambiane) che avevano rubato in piazza Mameli una bicicletta di proprietà di un giovane. E’ stata la madre del ragazzo ad allertare gli agenti, i quali si sono messi immediatamente sulle tracce dei ladri, consultando come detto le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Di lì a poco è stato possibile individuare gli autori del furto, visibili nel filmato nell’atto di rompere il lucchetto ed asportare il velocipede. Rintracciati dopo alcune ricerche in città, entrambi sono stati indagati a piede libero e, sulla scorta delle informazioni circa le loro abitudini, è stato possibile ritrovare la bici e restituirla al legittimo proprietario. I ladri sono risultati essere gli stessi che qualche giorno prima erano stati denunciati in concorso per occupazione ed invasione di terreni. Erano stati infatti sorpresi ed in seguito allontanati, sempre dalla Polizia Locale, presso lo stabilimento in stato di abbandono dell’ex ‘Silos Granari del Candiano’ situato in via Manfredi.