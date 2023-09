Furto da 15mila euro. Era l’incasso della festa

Il lavoro dei volontari, l’impegno di una comunità per la propria società sportiva. E poi, in un momento, l’incasso è sparito, arraffato da qualcuno che ha agito in fretta. È così che alla Sagra dell’Uva di San Pietro in Vincoli, in corso in piazza Foro Boario fino al 26 settembre, sono spariti 15mila euro, ovvero una buona parte dell’incasso degli stand gastronomici della serata di venerdì, una di quelle più attrattive del calendario della festa. A esibirsi sul palco c’erano i Bandeandré e c’era parecchia gente. "La nostra Sagra porta migliaia di persone ogni anno nella nostra località – racconta Daniele Bandini, presidente dell’Unione sportiva di San Pietro in Vincoli –. L’incasso è destinato alla nostra società sportiva, va quindi a beneficio dei ragazzi del paese".

Il furto è avvenuto al termine della serata, mentre gli organizzatori stavano raccogliendo l’incasso in contanti per fare i conti. "Abbiamo un locale dove tutte le sere facciano i conteggi – prosegue Bandini –. Qualcuno è entrato approfittando di un momento in cui non c’era nessuno: sarà stata un’assenza di 10, 15 minuti. Ce ne siamo accorti subito, quando siamo tornati lì dopo essere andati a prendere l’ultima parte di incasso: e così abbiamo realizzato che tutti i soldi già raccolti non c’erano più. Non so di preciso quanti fossero, riteniamo circa 15mila euro". Ovviamente gli organizzatori della festa hanno fatto denuncia ai carabinieri: "Rubare è un reato, e su questo non ci sono dubbi – aggiunge Bandini – ma portare via i soldi destinati alla società sportiva, proventi che vanno a organizzare attività per i bambini del paese, è ancora peggio. Il danno non è solo economico, ma è anche un colpo al cuore per i 120 volontari che vengono tutte le sere a dare una mano e a far funzionare la festa. Ora so che i carabinieri stanno acquisenso le immagini delle telecamere della zona, speriamo che le indagini portino a individuare un colpevole".

Non è la prima volta, purtroppo, che qualcuno ruba o tenta di rubare nelle sagre del territorio. A settembre 2019 alla Fira di Russi sparirono 19mila euro dallo stand dell’associazione ‘Amici di padre Giorgio Nonni‘ e dell’operazione Mato Grosso, frutto della serata di sabato. Poco prima, ad agosto dello stesso anno, a Reda un uomo rubò la borsa di uno degli organizzatori della Sagra, probabilmente pensando che contenesse l’incasso: in quel caso per fortuna gli andò male.