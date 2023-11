Furto da don Bruno Resta. Assolti entrambi gli imputati

Erano accusati di avere messo a segno un paio di singolari furti tra il 24 e il 27 febbraio 2020. Ovvero perlopiù paramenti sacri e olii santi dalla chiesa lughese di San Gabriele Arcangelo. Si tratta di un 34enne di origine russa residente a Sant’Agata (avvocato Nicola Casadio). E di un 50enne originario della Tanzania e domiciliato a Ravenna (avvocato Stefano Dalla Valle). Nella tarda mattinata di ieri, il giudice Antonella Guidomei li ha assolti entrambi. La procura aveva chiesto per il primo l’assoluzione per l’episodio del 24 e la condanna a un anno e due mesi per quello del 27. Mentre per il secondo, la richiesta era stata di assoluzione per tutto: la stessa difesa in questo caso ha rilevato come per il 50enne non fossero stati forniti elementi probatori minimamente utili a collocarlo sulla scena del crimine. Mentre per il co-imputato, il difensore ha sottolineato come gli elementi a suo carico, non fossero di univoca lettura. Ovvero la giacca mimetica trovata nella sua roulotte e simile a quella del ladro captato nei video registrati il 27 dalle telecamere di sorveglianza. E ancora le scarpe, simili ma non identiche a quelle che il 34enne indossava in occasione di altra vicenda che lo aveva fatto finire in arresto. E infine i pantaloni corti, indumento generico. E poi non gli erano stati sequestrati refurtiva o oggetti da scasso. In quanto alla parte offesa, don Bruno Resta, non si era costituita parte civile.

I due stranieri dovevano rispondere di furto continuato e pluriaggravato: dall’avere commesso danni rilevanti (una cassaforte a muro sradicata) e dall’avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa (i colpi erano stati messi nel cuore della notte). A entrambi era stata inoltre contestata una recidiva specifica. Secondo le indagini, la prima sortita era avvenuta grazie a una finestra sul retro semi-aperta. Bottino: un piattino in metallo dorato e un contenitore con tre vasi di olii santi per un valore stimato in circa 2.000 euro. La seconda volta, alcuni calici, vari pissidi (arredo sacro a forma di coppa), un altro piattino in metallo e altri paramenti sacri per un valore totale di circa 200 euro.

a.col.