Furto da Topazio, individuato. Denunciato 33enne con precedenti

I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero un 33enne disoccupato di origine straniera con le accuse di furto aggravato e danneggiamento in relazione a una spaccata realizzata al negozio ’Topazio’ di viale Baracca, a ridosso del centro storico. L’episodio risale al pomeriggio del 24 luglio scorso: quel giorno i militari del Radiomobile erano intervenuti al negozio di oggettistica e articoli da regalo ’Topazio’ a seguito di una richiesta pervenuta dal marito della titolare al numero d’emergenza 112: in particolare il titolare aveva constatato che la vetrina della porta di ingresso era stata infranta.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’azione criminosa era stata messa a segno giusto poco prima con un sampietrino lanciato con forza tale da provocare la rottura del vetro della porta d’ingresso: da lì il malvivente era poi entrato nell’esercizio commerciale impossessandosi del fondo cassa pari a circa 300 euro.

In seguito i militari avevano ascoltato alcuni testimoni tra e residenti ed esercenti del posto e avevano recuperato i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. In particolare dall’analisi dei video, gli inquirenti avevano acquisito fotogrammi rivelatisi determinanti per le indagini dato che immortalavano l’autore, in quel momento ancora sconosciuto all’Arma, mentre era intento a contare le banconote appena razziate.

Alla fine la sorte ha beffato il sospettato - già noto agli archivi delle forze dell’ordine per analoghi reati - poiché di recente è stato accompagnato alla sede del comando provinciale dell’Arma per altre questioni. Ma in quella occasione è stato riconosciuto da uno dei carabinieri impegnati nell’indagine sul colpo in viale Baracca. Così, dopo avere confrontato il volto del 33enne con i fermo immagine dei filmati acquisiti, il cerchio si è chiuso con una denuncia.

L’episodio aveva destato un certo clamore perché messo a segno in pieno giorno. Il negozio in quel momento era chiuso per la pausa pranzo. Francesco Tommasino, marito della titolare Claudia Pagani, aveva realizzato da subito quanto accaduto: "Da casa – aveva raccontato – ho sentito un rumore sordo ma forte, come una martellata. Sono uscito per vedere cosa era successo e ho intravisto una persona di fronte al negozio". Pochi minuti dopo Tommasino si era avvicinato, ma ormai non c’era più nessuno. "È a quel punto che mi sono reso conto del vetro in frantumi. Lo hanno rotto scagliando con violenza sulla porta un cubetto di porfido".