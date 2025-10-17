Furto del bracciale con abbraccio. Denunciati due trentenni

Quella donna lo aveva avvicinato per strada e si era presentata come la nuova vicina di casa poi, dopo alcuni convenevoli, lo aveva salutato con un abbraccio. L’anziano non aveva notato nulla di strano finché, al rientro a casa, non si era accorto che dal polso era sparito il bracciale in oro che portava. Così l’uomo si era recato dai carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Durbecco a raccontare tutto e, dopo alcuni giorni, i militari hanno denunciato due trentenni, un uomo e una donna di origini straniere, ritenuti essere i presunti autori del furto del monile con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

Il tutto è iniziato a fine settembre quando un 84enne di Faenza si è presentato dai carabinieri di Borgo Durbecco e ha raccontato di essere stato avvicinato da una donna che, dopo essersi presentata come una sua nuova vicina di casa, aveva scambiato con lui alcuni convenevoli e lo aveva improvvisamente abbracciato. L’uomo, una volta rientrato in casa, però si è accorto di non avere più il braccialetto in oro che poco prima aveva al polso. Dalla descrizione dei fatti subito si è capito che l’anziano era stato vittima di un furto messo in atto con l’ormai rodata “tecnica dell’abbraccio” che viene messa in atto quasi sempre nello stesso modo e cioè, una donna “aggancia” con una banale scusa la vittima, solitamente una persona sola per strada e, dopo aver carpito la sua fiducia, l’abbraccia anche senza un apparente motivo. Questo è il momento dove, approfittando della confusione ingenerata dal gesto inaspettato, riesce a sganciare e impossessarsi della catenina, del bracciale o comunque del bene individuato. Tutta la scena viene osservata da un complice pronto a intervenire a supporto.

Dopo la denuncia i carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le indagini, tra analisi di immagini di telecamere di videosorveglianza attive in tutta la Romagna Faentina e diversi metodi tradizionali di investigazione, e hanno raccolto diverse prove a carico dei due trentenni, già noti alla forze dell’ordine, che sono stati così denunciati alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato.