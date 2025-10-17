L'altra guerra

17 ott 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
Furto del bracciale con abbraccio. Denunciati due trentenni

La vittima, un 84enne manfredo, aveva denunciato l’episodio ai carabinieri della Stazione di Borgo Durbecco.

I carabinieri sono risaliti alla coppia dopo aver visionato immagini di videosorveglianza e raccolto prove

Quella donna lo aveva avvicinato per strada e si era presentata come la nuova vicina di casa poi, dopo alcuni convenevoli, lo aveva salutato con un abbraccio. L’anziano non aveva notato nulla di strano finché, al rientro a casa, non si era accorto che dal polso era sparito il bracciale in oro che portava. Così l’uomo si era recato dai carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Durbecco a raccontare tutto e, dopo alcuni giorni, i militari hanno denunciato due trentenni, un uomo e una donna di origini straniere, ritenuti essere i presunti autori del furto del monile con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

Il tutto è iniziato a fine settembre quando un 84enne di Faenza si è presentato dai carabinieri di Borgo Durbecco e ha raccontato di essere stato avvicinato da una donna che, dopo essersi presentata come una sua nuova vicina di casa, aveva scambiato con lui alcuni convenevoli e lo aveva improvvisamente abbracciato. L’uomo, una volta rientrato in casa, però si è accorto di non avere più il braccialetto in oro che poco prima aveva al polso. Dalla descrizione dei fatti subito si è capito che l’anziano era stato vittima di un furto messo in atto con l’ormai rodata “tecnica dell’abbraccio” che viene messa in atto quasi sempre nello stesso modo e cioè, una donna “aggancia” con una banale scusa la vittima, solitamente una persona sola per strada e, dopo aver carpito la sua fiducia, l’abbraccia anche senza un apparente motivo. Questo è il momento dove, approfittando della confusione ingenerata dal gesto inaspettato, riesce a sganciare e impossessarsi della catenina, del bracciale o comunque del bene individuato. Tutta la scena viene osservata da un complice pronto a intervenire a supporto.

Dopo la denuncia i carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le indagini, tra analisi di immagini di telecamere di videosorveglianza attive in tutta la Romagna Faentina e diversi metodi tradizionali di investigazione, e hanno raccolto diverse prove a carico dei due trentenni, già noti alla forze dell’ordine, che sono stati così denunciati alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato.

