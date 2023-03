Furto del portafogli in un ufficio comunale Denunciato 60enne

È stato indagato a piede libero come autore del furto di un portafoglio di proprietà di un’impiegata dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si tratta di un 60enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio risale ad alcuni giorni fa quando la dipendente ha richiesto l’aiuto della Polizia riferendo di essere rimasta vittima di un furto sul posto di lavoro. La donna ha spiegato agli agenti che nella tarda mattinata aveva sorpreso uno sconosciuto all’interno del suo ufficio, il quale, prima di allontanarsi, avrebbe giustificato la propria presenza affermando di essere in cerca dell’Anagrafe. Poco più tardi l’impiegata si è accorta che da uno zaino che aveva riposto in un armadietto dell’ufficio era sparito il portafoglio. Le registrazioni del sistema di video sorveglianza del Comune hanno consentito ai poliziotti di individuare l’auto con la quale l’uomo si era allontanato.

Il sessantenne è stato rinracciato e denunciato per il reato di furto aggravato. Il portafoglio è stato recuperato e restituito alla vittima.

lu.sca.