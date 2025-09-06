Furto di 10mila euro nel bar delle Terme

Maxi colpo nella notte al bar delle Terme di Cervia. Un ladro solitario, immortalato dalle telecamere di sorveglianza con il volto coperto, è riuscito a introdursi all’interno del locale forzando la porta d’ingresso e a portare via l’intero fondo cassa insieme alla cassaforte custodita nel magazzino. Dentro erano conservati gli incassi dei giorni precedenti: in totale, secondo le prime stime, il bottino ammonta a circa 10mila euro.

Il furto è stato consumato tra le 2 e le 3 della notte fra giovedì e venerdì. Le immagini acquisite sono ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, che conducono le indagini per risalire ai responsabili.

Oltre all’analisi dei filmati, i militari stanno raccogliendo testimonianze e sentendo alcune persone che potrebbero aver notato movimenti sospetti nella zona. Non è ancora chiaro se l’uomo ripreso dalle telecamere avesse un complice ad attenderlo all’esterno.

Il titolare del bar, che si trova all’interno della struttura termale, ma opera in modo autonomo, aveva chiuso regolarmente giovedì sera attorno alle 19. La scoperta del colpo è arrivata soltanto il mattino seguente, alla riapertura. Negli ultimi anni non si erano registrati episodi simili nella zona.