Furto di attrezzi da un deposito nel forese

Notte di furti nel forese. A essere colpita è stata San Pietro in Vincoli, dove i ladri si sono concentrati su attrezzi specializzati, probabilmente per rivenderli sul mercato nero. In via Gambellara, dentro al paese, hanno fatto irruzione nel magazzino edile della ditta di Gabriele Zoli, presidente del Comitato cittadino della frazione e vicepresidente del Consiglio territoriale. "I ladri sono entrati nel magazzino edile e hanno preso su tutto quello che c’era – racconta –, ovvero attrezzatura edile per 6.0007.000 euro. E tutti strumenti costosi, sapevano bene cosa ci fosse di valore: martelli pneumatici, flessibili, la macchina per levigare l’intonaco, due laser, l’attrezzatura portatile da tagliare il legno... Oggetti piccoli, che hanno portato via facilmente, ma di valore. Il martello pneumatico aveva due anni e l’avevo pagato 3.000 euro, i laser viaggiano tra i 1.500 e i 2.000 euro l’uno".

Il furto è avvenuto durante la notte tra mercoledì e ieri, secondo quanto racconta Zoli: "Io lì non ho l’allarme, ma tengo illuminato il piazzale per tutta la notte. Loro però sono passati dal retro, dai campi: tant’è vero che nel fosso dietro al magazzino ho trovato tutte le cassette vuote in cui era contenuta l’attrezzatura. Lì devono aver fatto una cernita e hanno portato via solo ciò che valeva di più. C’è una casa accanto al magazzino, ma durante la notte nessuno ha sentito niente. I ladri sono entrati spaccando un vetro del portone. Da lì, usando un gancino, hanno rimosso il catenaccio dall’interno". Non è l’unico furto avvenuto a San Pietro in Vincoli: "So che sono andati anche in un b&b, dove hanno portato via dell’attrezzatura da giardinaggio".

Ieri Gabriele Zoli è andato a sporgere denuncia per il furto subito nella caserma dei carabinieri di San Pietro in Vincoli: "Il problema dei furti è più che mai reale – aggiunge –. Tra l’altro quell’attrezzatura è ovviamente tutta registrata: se qualcuno portasse uno di quegli oggetti a riparare, dal numero di matricola si scoprirebbe che è stato rubato dalla mia attività".