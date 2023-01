Furto di barca da 250mila euro Due ravennati finiscono a processo

Una barca a vela da crociera del valore di circa 250 mila euro, due ravennati appassionati di navigazione da diporto e i mari più belli del Mediterraneo tra Porto Rose (Slovenia) e Kastos (Grecia). Secondo quanto ricostruito dalla procura, ‘l’intrigo internazionale’ era salpato da Marinara a inizio estate del 2017 per attraccare ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Katia Ravaioli. Giusto una toccata, come direbbero gli esperti di settore. Perché tra i reati contestati in concorso, c’è anche il riciclaggio aggravato proprio per via del coinvolgimento di più Stati: scenario che richiede la presenza di un collegio penale (cioè tre giudici assieme). E così le carte sono tornate in mano alla procura per l’iter legato alla fissazione dell’udienza preliminare. Due gli imputati, entrambi ravennati: un 62enne, difeso dall’avvocato Luca Donelli; e un 59enne, tutelato dagli avvocati Domenico Benelli e Battista Cavassi. Oltre che di riciclaggio, dovranno rispondere anche di soppressione degli identificativi originari dell’imbarcazione e di furto pluriaggravato: dall’averlo commesso su banchine portuali e su cosa esposta alla pubblica fede procurando al legittimo proprietario – un facoltoso appassionato di vela – un danno rilevante. Del resto l’‘oggetto’ al centro della singolare vicenda giudiziaria, è un ‘Beneteau Oceanis 45’, imbarcazione con uno scafo lungo 13 metri e mezzo, di altezza massima di oltre 20 metri, con una superficie totale delle vele di più di 250 metri quadri, rifiniture in legno e certificata per un numero massimo di persone compreso tra 10 e 12. Basta farsi un giro tra i siti specializzati in usato per capire che anche così non è esattamente un’imbarcazione per tutte le tasche. In ogni modo, il suo furto risale a un momento compreso tra il 25 e il 29 giugno di sei anni fa. E, prosegue l’accusa formulata dal pm Lucrezia Ciriello, sarebbe avvenuto a opera dei due imputati: assieme ad altre persone oppure solo come mandanti. In ogni caso, il loro obiettivo sarebbe stato quello di mettere le mani sulla barra del Beneteau Oceanis – sontuosi arredi e attrezzature comprese – a scopo di lucro. È su questa rotta che all’imbarcazione era stato cambiato il nome ed era stata tolta la targa originaria: sempre lei insomma ma con un’altra identità. Vita nuova, bandiera nuova: quella olandese e senza targa. Ma per farne cosa? Per l’accusa, esattamente questo: noleggiarla con tanto di skipper a bordo nei mari più belli del Mediterraneo.

