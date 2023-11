Furto e danni per migliaia di euro alla sala slot

Una parete letteralmente tagliata probabilmente con un flessibile per aprirsi un varco e portare via denaro per circa 10mila euro, lasciando danni per almeno 40mila. Hanno seminato il caos i ladri che nella notte tra martedì e ieri hanno fatto incursione nella sala slot ‘Lucky Ocean’, parte del gruppo Romagna Giochi, al civico 38 di via Emilia Ponente alle porte di Faenza.

"Il gestore ha scoperto il disastro intorno alle 9 di oggi (ieri, ndr) – raccontano da Romagna Giochi –, quando è andato a riaprire dalla sera prima. Perché l’allarme non è scattato: i ladri sono riusciti a disattivarlo. E hanno eliminato anche i registratori delle telecamere che probabilmente li avevano ripresi. Il colpo potrebbe essere successo dalle 2 o le 3 in poi, comunque i ladri hanno agito abbastanza con calma". I malviventi hanno infatti fatto in tempo a tagliare una parete sul retro della sala slot ‘Lucky Ocean’ per poi farsi strada all’interno dello spazio, facendo un mare di danni agli impianti e non solo: "Hanno tagliato una parete con il flessibile, poi hanno tagliato tutti i cavi che hanno trovato e aperto la stanza blindata dove è presente la cassaforte. Ovviamente hanno aperto anche quella e preso i soldi. Hanno poi puntato ad alcune macchine". Da qui hanno portato via un bottino ancora da quantificare ma che si aggirerebbe intorno ai 10mila euro.

"Ma i danni – spiegano sempre da Romagna Giochi – sono almeno quattro volte tanto. Bisognerà rifare tutto il progetto degli impianti e per questo la sala slot dovrà rimanere chiusa per qualche giorno". Il gestore però non si perde d’animo e afferma: "L’obiettivo è riaprire quanto prima".

Da parte della proprietà e del gestore c’è sgomento per l’accaduto: "Qui non si era mai vista una cosa del genere. La sala slot è aperta dal 2014 e non sono mai accaduti episodi simili. Questa volta invece hanno fatto un disastro, nonostante allarme, telecamere, cassaforte e stanza blindata. Hanno distrutto tutto".

Sul posto, allertati dal gestore che ha scoperto il furto, si sono precipitati personale di Romagna Giochi e carabinieri della Compagnia di Faenza che ora si occuperanno delle indagini. Anche se i ladri, sicuramente dei professionisti visto il modus operandi, pare che non abbiano lasciato tracce.

Milena Montefiori