Furto in viale Alberti. Malvivente in solitario ruba un computer e orologi

È entrato in azione nel cuore della notte. E poi a pedate ha sfondato la vetrata inferiore della porta d’ingresso del negozio. Ma forse qualcuno lo ha disturbato o forse era solo un ladro maldestro, incauto e impaurito: di fatto è fuggito con un bottino misero lasciando sul posto il materiale più costoso.

Il colpo messo a segno nella notte tra giovedì e ieri, ha riguardato il negozio di telefonia di viale Alberti, ’Hightech Ravenna’ centro riparazioni e vendita di accessori. La porta era collegata a un allarme: ma dato che non è stata aperta, il sistema acustico che segnala le intrusioni, non è partito. Sul posto per il primo sopralluogo sono poi intervenuti i militari del Radiomobile.

"Ce ne siamo accorti verso le 7.30 - ha riferito il fratello del titolare - quando ci hanno avvisato i carabinieri". A lanciare l’allarme alla sala operativa, "era stato un passante" che evidentemente aveva notato il buco nel vetro all’ingresso e aveva capito: il ladro "è entrato da lì e ha portato via un computer fisso, orologi e merce della vetrina". Ma ha lasciato tutto il resto, evidentemente "non era un professionista". L’entità del bottino non è stata ancora quantificata: a una prima lettura tuttavia appare essere modesta, forse poche centinaia di euro. Del furto esiste anche un filmato immortalato attorno alle 3 dalle telecamere di sicurezza del negozio: si vede il malvivente che "sfonda il vetro".

Il buio e il fatto che potesse avere il volto coperto, non hanno consentito, almeno su due piedi, una rapida identificazione del suo volto. Questo compito spetterà naturalmente agli inquirenti; l’eventuale presenza di impronte o l’analisi delle immagini di altre telecamere di videosorveglianza sparse per il quartiere, potrebbero aiutare le indagini. Non è escluso che il ladro potesse avere uno o più complici in attesa magari di trasportare un più lauto bottino. In quanto ai danni, "ammontano a 500-1.000 euro", coperti da assicurazione così come la merce rubata.

Per quanto riguarda quel punto vendita, "si tratta del primo furto che subiamo. Non ce l’aspettavamo anche perché la zona è tranquilla e la caserma dei carabinieri è vicina". Un furto - in quell’occasione di telefonini - era stato realizzato nell’altro punto vendita, quello di viale Farini, nel 2021.

a.col.