Furto in zona stadio: arrestati

Nella notte tra venerdì e ieri hanno prima provato a forzare un’auto in sosta in zona stadio e poi sono passati alle case, mettendo a segno un furto all’interno di un’abitazione. Questa, secondo la ricostruzione degli agenti delle Volanti che li hanno arrestati dopo una tentata fuga, è stata la notte che ha visto protagonisti un 23enne e un 17enne ravennati, accusati di furto in concorso e tentato furto in concorso. Del minorenne, trovato anche in possesso di 32 grammi di hashish e trasferito ieri nel carcere del Pratello a Bologna, si occuperà il Tribunale dei minori. Per il 23enne, Emanuele Gattamorta, ieri in tribunale si è tenuta la direttissima e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Erano circa le due e mezza di notte quando i due hanno iniziato a perlustrare la zona di via San Mama, tentando di forzare un’auto senza però riuscirci. A quel punto i ragazzi in zona stadio, hanno individuato una casa. All’interno sono stati rubati alcuni buoni benzina prima che i due si dessero alla fuga, inseguiti dagli agenti delle Volanti. Fondamentale è stata la segnalazione di un cittadino che ha avvisato la polizia, dopo aver sentito rumori sospetti provenire da un’abitazione vicina. I due sono stati raggiunti in strada e arrestati dalle Volanti dopo una breve fuga.