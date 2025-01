Furto notturno al distributore. Ignoti svaligiano il Q8 lungo la via Romea Nord

Ignoti malviventi nella notte tra venerdì e ieri hanno preso di mira un distributore Q8 sulla Romea Nord. Al momento, nell’attesa di esaminare eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza, si ignora il numero delle persone che hanno partecipato al furto e l’ora esatta in cui sono entrate in azione. Il bottino, perlomeno a una prima stima, è tutt’altro che ingente: ammonta a 80-100 euro in monete.

Secondo quanto finora ricostruito, i malviventi, usando una pietra o un attrezzo metallico, sono riusciti a sfondare uno dei pannelli di vetro della porta d’ingresso. E, sfruttando quel pertugio, dopo avere sollevato la saracinesca sono entrati per puntare diritti al cassetto con le monetine dentro. Una volta riusciti a mettere le mani su quelle, sono scappati senza praticamente mettere a soqquadro nient’altro.

A realizzare l’accaduto, è stata ieri mattina al momento dell’apertura una delle persone che gestisce l’impianto. Sul posto è intervenuta la polizia raccogliendo le prime informazioni. A questo punto il lavoro investigativo verrà fatto su eventuali tracce lasciate dai ladri. O sulle immagini delle telecamere anche di aree adiacenti. Il primo passo sarà individuare come siano arrivati e come se ne siano andati i malviventi. Non è escluso che nei giorni scorsi i ladri avessero già notato il cassetto con le monete dentro e la via per impossessarsene: ritenuto che si trattasse di un colpo facile, lo hanno quindi messo in pratica.

Sull’accaduto, dopo la formale denuncia, verrà aperto un fascicolo - al momento contro ignoti - per furto aggravato e danneggiamenti.