La storia della vigilia: lo strano furto al Presepe, San Giuseppe scomparso e l’intuito del brigadiere

Ravenna, 24 dicembre 2023 – Davanti a quel vuoto, don Ramazzotti si disperava. "E mì sa’ Jusëf…", e come dargli torto, pensò il brigadiere in quiescenza Venturoli: chi poteva aver rubato san Giuseppe dal presepe della chiesa? "E mi sa’ Jusëf…" ripeteva avvilito l’anziano parroco, le mani intrecciate in una supplica di grazia.

Un presepe

Venturoli comprese la richiesta d’aiuto e promise d’interessarsene e il prelato sì ringraziò, ma poi alzò l’indice al cielo quasi per ammonirlo: "Brigadiere, domani è Natale: avì sôl un dè".

Solo un giorno per ritrovare il san Giuseppe di gesso che aveva fatto le gambe. Sembrò naturale a Venturoli, cappello ben calcato in testa e sigaro ciancicato in bocca, recarsi nell’osteria di Rêgan, fatti e misfatti del paese a fior di sangiovese. La scomparsa del santo era già cosa nota e i parlamentari presenti esponevano, a modo loro, le rispettive opinioni sul furto: "Mo sarà stata una vindèta" uscì fuori Berto d’Sumaròn, "Vindèta ad chì, ad che, ad sóta, ad sôra?" polemizzò Mino d’Bigatëla, "Ha parlato e’ cônt Gadôn" rispose Berto tirando uno smataflone sul tavolo. "Ma che senso ha rubare una statua senza valore?" s’intromise Venturoli, e Mino lesto: "Ció, si vede che par quêlcadôn il valore c’è!" e stavolta lo smataflone sul tavolo lo tirò lui.

Il brigadiere restò pensoso davanti a quella semplice verità, e il busillis stava proprio lì. Ma poi, vendetta verso chi? Don Ramazzotti, che in fondo tutto Piangipane gli voleva bene, anche chi non avrebbe mai messo piede in chiesa? Mino aveva ragione: per qualcuno quel gesso aveva un valore.

E Venturoli, per lunga esperienza di servizio, sapeva che non esisteva solo il valore economico. Sicché si concesse due bicchieri di vino, una fetta di brazadëla, una meditabonda tirata di sigaro e poi principiò una litania a bassa voce: "San Giuseppe, sposo, padre adottivo e falegname, san Giuseppe…" che i convenuti gli chiesero se gli fosse venuto un accidente.

Macché accidente: Venturoli s’alzò, si rimise paletò e cappello e s’infilò per il Maccalone, diretto alla bottega di Valânga. Il maestro d’ascia abitava, solitario e stranone, in un casale malmesso dove non c’era confine tra abitazione e laboratorio e insomma, viveva in una babilogna indecente di legnami accatastati, lavori a mezzo e al quarto, pile stantie dell’Unità e segatura ovunque.

"Valânga, buongiorno" partì largo Venturoli, "Devo farvi due domande". "A me?" s’insospettì l’uomo, "A vo". Il brigadiere s’accese il sigaro, cavò due sbuffi di fumo, osservò la brace. "Perché non vi siete mai sposato?" e il marangone divenne tinco. "Parché per sposarsi absogna essere in due. Ció, mica facile trovare una compagna come si deve: c’hanno tutte dei grilli per la testa".

Venturoli s’addentrò tra assi di gattice, ciocchi di perecocca, cassepanche e tracantoni. "Niente moglie, niente figli…" e, davanti a un baldacchino coperto, tirò via il telo con gesto da prestigiatore e voilà, ecco la statua di gesso. "Valânga, par piasé: riportate san Giuseppe al suo posto". Il falegname restò imbacalito, bocca a capitone, e Venturoli: "Andateci di sera, quando il pre te cena, così non vi vede. E poi date retta a me: trovatevi una brava Maria che vi dia quel figlio che tanto volevate, e se è femmina be’, ancora meglio", concluse il brigadiere che aveva due figliole. Uscendo da bottega riaccese il sigaro, contento, proprio contento.