Furto di prodotti cosmetici al supermercato: nei guai un uomo e due donne

Massa Lombarda (Ravenna), 9 novembre 2024 - Sono ritenuti responsabili di un furto di prodotti cosmetici e per la cura del corpo, le tre persone (un uomo e due donne), indagate a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda, in occasione di una serie di servizi finalizzati alla repressione e alla prevenzione di reati contro il patrimonio.

Lo scorso martedì pomeriggio, i militari ‘massesi’ unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, nell’ambito di un servizio finalizzato a rafforzare la vigilanza nel centro storico e presso i principali quartieri commerciali, hanno proceduto, a Massa Lombarda, ad un controllo di un’auto. Al volante c’era un 28enne straniero con a bordo due sue connazionali, il cui atteggiamento di insofferenza e nervosismo ha insospettito gli operanti, inducendoli ad approfondire il motivo di tale atteggiamento.

Nell’abitacolo c’erano due borse con all’interno svariati prodotti, ancora sigillati, per la cura del corpo. Per dimostrare la legittima proprietà dei beni, le due donne hanno mostrato uno scontrino che dimostrava l’acquisto. Peccato però, che nel verificare nel dettaglio il contenuto della ricevuta fiscale, è emerso sin da subito che la quantità della merce pagata era di gran lunga inferiore a quella contenuta all’interno delle borse.

A quel punto il personale dell’Arma ha immediatamente contattato il responsabile di un noto supermercato della cittadina accertando, attraverso alcune testimonianze, che tutto il materiale rinvenuto nella disponibilità delle tre persone era stato sottratto dagli scaffali dello stesso esercizio commerciale. E’ altresì emerso che le due donne avevano pagato solo alcuni prodotti, riuscendo ad evitare il pagamento dei restanti beni e poi a superare con tranquillità le casse. A quel punto i militari hanno restituito i beni al titolare del negozio, il quale avrebbe subito una perdita pari a circa 1.000 euro. A quel punto per le tre persone è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per furto aggravato in concorso.