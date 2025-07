Fusignani alle minoranze: "Sicurezza, serve serietà. E non cavalcare paure"

La sicurezza della città e dei suoi cittadini è sempre al centro del pensiero politico, per qualcuno si fa troppo, per altri troppo poco, per altri ancora si dovrebbe far diversamente. Anche per questo motivo Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna con delega alle Politiche per la sicurezza, è entrato nel merito delle diatribe con le opposizioni.

"Nel dibattito politico contemporaneo – scrive lo stesso Eugenio Fusignani – la sicurezza è sempre più spesso trasformata in un argomento da campagna permanente, usato in modo strumentale ogni volta che si vogliono cavalcare paure e disagi. Si parla di "emergenza", di "città fuori controllo", si grida al pericolo generale, senza dati, senza analisi, senza rispetto per la complessità del tema. Ma la sicurezza è una cosa seria e come tale va trattata, intanto partendo dalla consapevolezza che è un concetto relativo che, dunque, va misurato su basi oggettive, non su sensazioni alimentate ad arte. Dire che una città è insicura senza specificare rispetto a cosa, rispetto a quali reati, rispetto a quali territori, è un’operazione tanto facile quanto irresponsabile". Secondo Fusignani, Ravenna vive una condizione analoga a quella di pressoché tutte le realtà delle stesse dimensioni e caratteristiche in Italia e non solo: "Una realtà è insicura quando il sistema di prevenzione e contrasto non funziona. A Ravenna la collaborazione tra Prefettura, forze dell’ordine, amministrazioni comunali e sindaci è solida e continua. Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunisce con regolarità, monitora il territorio, agisce con prontezza. In questo senso, desidero dare il benvenuto al nuovo questore Gianpaolo Patruno, e al contempo rivolgere un saluto al questore Lucio Pennella, che ringrazio per il costante e puntuale lavoro di coordinamento e controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, in sinergia con tutte le forze impegnate nella tutela della sicurezza cittadina, compresa la Polizia Locale".

Per Fusignani è fondamentale non confondere la fisiologia della criminalità occasionale con una patologia sociale: "La sicurezza non è un feticcio elettorale. In questa direzione si è mosso anche il progetto SicURa, una straordinaria opportunità per valorizzare e rafforzare il controllo di vicinato, evoluzione dei cosiddetti "gruppi WhatsApp" nati spontaneamente tra cittadini. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di costruire una rete di comunità consapevole e attenta". Piccata la risposta delle opposizioni, come scrivono i consiglieri di Fratelli d’Italia, Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi: "Le accuse alle legittime critiche delle opposizioni, sono vergognose, posto che per quanto riguarda Fratelli d’Italia mai è stato utilizzato il tema sicurezza in modo strumentale, dire che Ravenna "è una città in cui si può vivere e circolare serenamente" è un’affermazione irreale, un’isola che non c’è. Le cronache parlano di furti, violenze, rapine, danneggiamenti ogni giorno: questa Ravenna è una città insicura, innegabilmente più insicura rispetto al passato: depositeremo un’interrogazione sulle scelte dell’amministrazione in questo ambito".

Si accoda anche Luca Cacciatore segretario cittadino della Lega: "Ci sentiamo di chiedere a Eugenio Fusignani di riflettere seriamente sul suo operato fallimentare nell’ultimo decennio come assessore alla sicurezza: i ravennati si accorgono da soli del degrado e dell’insicurezza che incombono".

Ugo Bentivogli