Fusignani: "Il rapporto fra Pri e ‘Azione’ è tutto da costruire"

Il responsabile nazionale Enti locali del Pri, Eugenio Fusignani, incontra lunedì la segreteria ravennate dell’Edera per parlare di congresso regionale, previsto per la primavera, rapporti col Pd, + Europa, Italia Viva-Azione, giudizio sul Governo Meloni in base ai provvedimenti adottati. Gli incontri si svilupperanno, poi, su tutto il territorio nazionale. Il Pri si sente ‘azionista di maggioranza’ di un’area liberaldemocratica "nella quale intende muoversi con il proprio simbolo e con pari dignità", spiega Fusignani. "Altre forze si stanno strutturando, ma non credo in un terzo polo. L’area laica liberaldemocratica la rappresentiamo già noi", aggiunge il componente della segreteria nazionale repubblicana che ricorda come "con +Europa ci sia ormai un dialogo consolidato, con Italia Viva e Renzi il rapporto è leale "mentre è tutto da costruire quello con Azione, non tanto per quello che è accaduto a Ravenna (il passaggio della consigliera comunale Francesconi con il partito di Calenda, ndr) quanto per certe vicende nazionali". Il Pri osserva quanto sta accadendo in casa Pd: "Senza interferire in casa di altri, ritengo che l’eventuale vittoria di Stefano Bonaccini nella corsa alla segreteria nazionale dei democratici, non potrebbe che rafforzare i nostri rapporti. Anche se le future alleanze a Ravenna dipenderanno dal bilancio di questo mandato amministrativo". Sul piano dell’economia nazionale, Fusignani si riconosce nelle parole ribadite anche ieri dal presidente dell’Abi Antonio Patuelli: "La Banca centrale europea deve ripensare la corsa al rialzo dei tassi, altrimenti sarà recessione".