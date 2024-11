Fusignani incontra i vertici Sapir e Tcr

Ieri mattina Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna e capolista di Futura per il collegio provinciale ravennate, lista che sostiene De Pascale Presidente, ha incontrato dirigenti e dipendenti del Gruppo Sapir e di Tcr; è stata l’occasione per approfondire le esigenze del porto di Ravenna in questi mesi impegnato a concludere importanti lavori per nuove banchine e fondali più adeguati.

Il presidente di Sapir, Riccardo Sabadini, e di Tcr Giannantonio Mingozzi, hanno ricordato come il gruppo Sapir sia già impegnato a realizzare un nuovo terminal container ed a consolidare nuovi interventi di logistica e l’Automotive che ha portato a Ravenna un nuovo mercato internazionale per il porto. Nel concludere l’incontro, Eugenio Fusignani ha sottolineato le sue priorità elettorali che partono proprio "dai lavori del porto".