"Fusignani segretario regionale?. La linea politica del Pri è confusa"

Continuano le stoccate all’interno del partito repubblicano.

"La nomina di Eugenio Fusignani a segretario regionale del Pri non è una buona notizia – spiegano in una nota Luisa Babini e Paolo Gambi – . La creazione, infatti, della maggioranza che oggi regge il Partito Repubblicano dell’Emilia-Romagna è avvenuta sulla base della ricerca consapevole della rottura del partito romagnolo, lasciando appositamente ai margini ed escludendola dagli organi di gestione del partito, la consociazione repubblicana di Cesena. Ciò che è ancora peggiore è che detta spaccatura avviene non sulla base di un discrimine di linea politica. Infatti, la nuova maggioranza si basa sull’accordo tra la maggioranza di Ravenna e la consociazione repubblicana forlivese. Le due organizzazioni territoriali, oggi unite per fare fuori Cesena, rappresentano i poli opposti della presenza repubblicana negli enti locali romagnoli: Ravenna col centrosinistra e Forlì col centrodestra".

"La nuova linea politica della organizzazione regionale del Pri – continuano Babini e Gambi - esce, dunque, dal congresso e dalla nomina del segretario regionale confusa ed indefinita, senza un reale obiettivo per le prossime elezioni amministrative per le quali, dunque, i repubblicani romagnoli potranno essere disponibili, senza limiti, a formare sia maggioranze di destra che maggioranze di sinistra, pur di stare sul ponte di comando. Si tratta dello stesso trasformismo che governa il partito nazionale. Per queste ragioni, la minoranza che al congresso regionale ha rappresentato oltre il 28% dei delegati e che rappresenta la minoranza di Ravenna, la maggioranza di Cesena (compreso il segretario regionale uscente) e di Modena (compreso il presidente regionale uscente), ha votato contro la nomina del Segretario Fusignani e del nuovo comitato di segreteria".