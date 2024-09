Fusignani: "Tanti esercizi pubblici. Isole ecologiche da rivedere"

"Il problema dello smaltimento per gli esercizi pubblici non è dove conferiscono i rifiuti, ma come". Il vicesindaco Eugenio Fusignani torna sulla questione della raccolta dell’immondizia in centro storico dopo le polemiche scoppiate per le condizioni indecorose in cui si trovano le isole ecologiche, soprattutto in centro. Il problema resta legato ai grossi sacchi neri abbandonati sulla strada, attorno a cassonetti e bidoni. Un fenomeno che ha raggiunto l’apice nelle ultime settimane a seguito del debutto della raccolta porta a porta anche in centro storico, in particolare in quelle isole ecologiche a ridosso delle strade con maggiore concentrazione di locali. Molti dei quali nei giorni scorsi sono stati sanzionati, le ultime notifiche stanno arrivando in questi giorni, per uno smaltimento scorretto dei loro rifiuti, sostanzialmente perché sorpresi ad abbandonare i sacchi fuori dai cassonetti. "Stiamo parlando di una classe imprenditoriale di alto livello – prosegue il vicesindaco – a cui sta a cuore come a noi l’immagine della città. Quindi bisogna trovare una soluzione al problema, perché una città non può mostrarsi in questo modo. Al netto delle criticità, che sicuramente ci sono, nel sistema di raccolta, occorre fare appello al senso civico di tutti".

Anche il sistema di raccolta, prosegue Fusignani, avrebbe bisogno infatti di qualche aggiustamento. "Il centro storico – sottolinea il vicesindaco – è pieno di esercizi pubblici, molto più che in passato. Allora bisogna tarare la raccolta dei rifiuti anche alla luce di questi cambiamenti. Inoltre è necessario trovare il modo di rendere le isole ecologiche più decorose di quanto non lo siano adesso. Penso ad esempio a quella lunga fila di bidoni in via Serafino Ferruzzi. Anche le isole ecologiche devono essere in sintonia con la storia e le potenzialità di questa città".

Finora sono dieci gli esercizi pubblici individuati e sanzionati per aver smaltito scorrettamente i loro rifiuti. Tutti locali che si trovano nell’area attorno a piazza del Popolo. Per lo più hanno abbandonato accanto ai cassonetti sacchi pieni di cartone o di cassette di plastica e legno. Ma anche taniche di olio usate e sacchi di organico.

"Le isole ecologiche che mostrano le situazioni più critiche – conclude il vicesindaco – continuano a essere tre, piazza Marsala che si affaccia su via Salara, via Fantuzzi che collega piazza Kennedy a via Gardini e via Serafino Ferruzzi all’ombra di piazza del Popolo".

a.cor.