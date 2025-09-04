Fusignano: al museo San Rocco tre targhe devozionali ’insolite’

Sabato 6 settembre alle 18 al San Rocco di Fusignano ci sarà la presentazione, a cura del professor Sergio Baroni, di tre targhe devozionali "insolite" che andranno ad arricchire la collezione Amelia e Vincenzo Baroni del museo. Le tre opere sono quelle della Madonna Assunta, di Sant’Antonio Abate e della Madonna del latte.

La targa devozionale della Madonna Assunta è un’opera d’arte popolare di cui sono presenti molte visioni e interpretazioni. È stata realizzata a Castellamonte (Torino), dove venivano prodotte stufe in terracotta vendute in tutta Europa ed è stata realizzata con lo stesso materiale.

La targa di Sant’Antonio Abate, donata da Anna Maria Amadei, è realizzata in legno di rovere che probabilmente apparteneva a un carro romagnolo; è un’opera molto rara, si suppone che ne esistessero molte, ma solo poche di esse si sono conservate.

La terza opera che sarà presentata raffigura la Madonna del latte, protettrice dei lattanti. La statua è stata realizzata in ceramica di Caltagirone e risale alla seconda metà dell’800; è attribuita a Giacomo Iudici (1866-1951) e si pensa sia stata realizzata nei primi anni della sua carriera di artista di opere di ceramica.

Sergio Baroni è laureato in Storia e filosofia all’Università di Bologna e in Sociologia all’Università di Urbino; esperto d’arte e giornalista, cura da circa 20 anni la rubrica ’L’esperto risponde’ del mensile Antiquariato (Cairo Editore). Collezionista, studioso e appassionato di arte decorativa, ha partecipato a mostre su territorio nazionale con opere dalle sue collezioni di elemosinieri, targhe devozionali, sculture.

In passato ha lavorato nel mondo della moda ed è stato consulente per eventi di Gianni Versace. Ha collaborato con diverse riviste per le rubriche di arte e antiquariato.

È titolare della galleria Baroni, aperta a Milano nel 1998: da negozio di antiquariato oggi è uno spazio culturale per mostre, esposizioni, eventi legati alla storia dell’arte e alle arti decorative.

La presentazione, organizzata dal Comune di Fusignano, è a ingresso libero e aperta a tutti.