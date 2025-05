Fusignano: aperto il bando ’Una borsa di sport 2025’

È aperto il bando ’Borsa di sport 2025’ rivolto ai ragazzi di Fusignano e iscritti a qualsiasi attività sportiva. Il bando, pensato dall’amministrazione comunale finanziato dal Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, consiste in un sostegno alla pratica sportiva dilettantistica tramite benefici economici a rimborso parziale del costo sostenuto per lo svolgimento dell’attività. Il fondo per il 2025 è pari a 2mila euro. Il contributo per ciascun soggetto ammissibile alla graduatoria può arrivare fino a 200 euro, fino a esaurimento fondi. Il bando è rivolto a minorenni residenti nel Comune di Fusignano, iscritti e frequentanti un corso o attività sportiva all’interno del Comune e che non usufruiscano di altri contributi a vario titolo per la frequenza dell’attività. I moduli sono sul sito del Comune di Fusignano. Entro il 13 giugno. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Urp al numero 0545 955653.