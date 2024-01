Fusignano, donna intossicata dal monossido

Una donna di Fusignano nella serata di domenica è stata trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza per accertamenti. La donna è rimasta intossicata dal monossido di carbonio mentre si trovava nella propria abitazione in paese.

I sanitari del 118 si sono precipitati nell’abitazione fusignanese per prestare i primi soccorsi e trasportare la donna nel nosocomio.

Ieri mattina intorno alle 7, poi, una squadra di vigili del fuoco, partita dal Distaccamento di Lugo, è intervenuta nella stessa abitazione insieme ai medici dell’Ausl Romagna per verificare che l’impianto di riscaldamento rispettasse la normativa in materia.

Dal sopralluogo effettuato da vigili del fuoco e medici dell’Ausl Romagna, andato avanti per almeno un paio di ore, però, sono emerse carenze nell’impianto di riscaldamento dell’abitazione. Impianto che dovrà dunque essere sistemato e messo a norma.

La donna portata in ospedale in ogni caso, dai primi riscontri emersi dopo i controlli, fortunatamente non sarebbe rimasta intossicata in modo grave dal monossido di carbonio.