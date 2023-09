Fusignano, Elementi. Il gran finale è all’auditorium

A causa del maltempo previsto, oggi l’ultimo live della rassegna ‘Elementi’ si trasferirà all’auditorium Corelli in via Belletti 2 a Fusignano. La manifestazione, ideata da Mu e Magma, concluderà con ques’ultimo appuntamento la raccolta fondi destinata agli alluvionati. A partire dalle 17.30 fino alle 19, l’auditorium Correlli vedrà esibirsi due artisti italiani in una performance acustica: Francesco Toninelli e Maria Valentina Chirico presenteranno il loro progetto Enkidu, Ártemis, che combina la poesia sonora con l’uso di strumenti tradizionali e moderni.

Ingresso libero.