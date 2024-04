Fusignano: Giordano Dalmonte presenta un libro dedicato alle campagne elettorali in Bassa Romagna

Oggi alle 20.30 al centro culturale Granaio di Fusignano, in piazza Corelli 16, serata in compagnia dello studioso cotignolese Giordano Dalmonte, che presenterà il suo nuovo libro dal titolo Campagne elettorali e votazioni in Bassa Romagna 1946-2023. Più di settant’anni di campagne elettorali, studiate attraverso i documenti del tempo e inserite nel loro contesto storico nazionale e internazionale. La Bassa Romagna, terreno di confronto spesso molto acceso tra le diverse forze politiche, viene qui fotografata, prima attraverso il dibattito che precede ogni appuntamento elettorale, sia di interesse nazionale che locale, e poi in un’ottica di costruzione del successivo percorso politico, una volta conosciuto l’esito del voto. Il risultato che emerge da questa ricerca può prestarsi a due tipi di lettura: sia strettamente storica, sia politica, nel senso di una sua fruizione per un dibattito sull’attualità. Si potranno così cogliere gli elementi di continuità, ma anche quelli di rottura rispetto a una tradizione che non sembrava potesse esser messa mai in discussione.

L’ingresso è libero.