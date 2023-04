Fusignano, i ragazzi delle scuole incontrano l’attrice lughese Carolina Raspanti

"Una delle cose che ho imparato durante questo film è stata quella che bisogna prima emozionarsi per poi fare emozionare gli altri". Così Carolina Raspanti, 39 anni, attrice e scrittrice nativa di Lugo, nel suo libro ‘Il viaggio di Dafne’ (pubblicato da Cooperativa Sociale San Vitale), a proposito dell’esperienza unica e meravigliosa che ha vissuto: interpretare la protagonista del film ‘Dafne’ (uscito nel 2019), diretto da Federico Bondi e prodotto da Vivo Film con Rai Cinema. In concorso al 69° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ‘Dafne’ ha vinto il Premio Fipresci (della critica e della stampa cinematografica internazionali). Nel film, Dafne ha un lavoro che le piace, amici e colleghi che le vogliono bene. Ha la sindrome di Down e vive assieme ai genitori. Ma si trova ad affrontare un evento che sconvolgerà gli equilibri familiari, ovvero la perdita della madre. Dafne saprà tirare fuori tutta la sua forza e determinazione non solo per affrontare il lutto, ma anche per sostenere il padre, sprofondato nella depressione.

Lunedì alle 10, presso l’ Auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano, i ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo ‘Battaglia’ dialogheranno con Carolina. L’evento, dal titolo ‘Questa è la mia vita’, è realizzato dalla Biblioteca Comunale e dall’Istituto Comprensivo Luigi Battaglia nell’ambito del progetto denominato ‘Io sono così’, Progetto di educazione alla lettura e all’arte che la biblioteca comunale e l’assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano organizzano per tutte le scuole di Fusignano

(0545 955675).

Lu.Sca.