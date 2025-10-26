Fusignano, inaugurata la mostra contro gli stereotipi di genere

Riparte da Fusignano la mostra contro gli stereotipi di genere. È stata inaugurata ieri al centro culturale il Granaio, in piazza Corelli 16, la mostra fotografica del settimo concorso fotografico ‘Guardare e vedere le differenze’. Si tratta della fase finale di un più ampio progetto, nato con l’obiettivo di riconoscere e smantellare stereotipi e pregiudizi costruiti sulle differenze di genere per diffondere una cultura del rispetto e prevenire discriminazioni e violenze. Protagonisti sono gli alunni e le alunne delle seconde classi delle medie di Alfonsine, Cotignola e Fusignano. Gli studenti, attraverso la guida di esperti delle associazioni e degli insegnanti, sono stati accompagnati in una riflessione su come gli stereotipi di genere creino delle vere e proprie gabbie che vincolano le libertà tanto delle donne, quanto degli uomini. In seguito sono stati indirizzati a leggere criticamente diverse immagini ed esprimere loro stessi attraverso il linguaggio fotografico. La mostra resterà aperta fino a venerdì 31 ottobre su appuntamento. È stata inoltre proiettata la prima assoluta del video clip ‘Amore tossico’, realizzato dagli alunni di Massa Lombarda che hanno partecipato al progetto ‘Guadare le differenze e poi’. All’inaugurazione, oltre ai ragazzi e alle ragazze, agli insegnanti e alle rappresentanti delle associazioni, erano presenti la sindaca referente per le politiche di genere, Elena Zannoni, il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi, l’assessora alle pari opportunità di Fusignano, Lorenza Pirazzoli, la vicepresidente della Bcc, Emanuela Bacchilega, la presidente dell’associazione ‘Demetra - Donne in aiuto’ di Lugo, Nadia Somma, per il coordinamento delle associazioni Valentina Contadini.

ma.bo.