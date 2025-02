Fusignano, la 44esima edizione della Fusoloppet

Sono attesi oltre 1.200 partecipanti per la 44esima edizione della Fusoloppet che invaderà le strade di Fusignano domani a partire dalle ore 9,30. Una mezza maratona competitiva e una camminata ludico motoria sono previste nel programma della mattinata. È organizzata dall’associazione podistica Fusignano Avis, in collaborazione con Comune, Auser, Uisp e Agis.

La corsa metterà in palio il trofeo Avis Donatori Sangue Fusignano, il Trofeo Aido per il primo assoluto uomini e il trofeo Idrosaniflex per la prima assoluta donne. "Sappiamo di persone che verranno dalla Puglia e dalla Calabria - afferma il presidente della podistica, Claudio Federici -, così come da altre sei o sette regioni. Pian piano stiamo tornando a numeri importanti, dopo lo stop che abbiamo subito per il Covid, anche se siamo ancora lontani dai 2.000 partecipanti del periodo pre covid".

Il nome della gara deriva dai primi organizzatori della competizione, che erano soci dello Sci Club fusignanese e si ispirarono alla Vasaloppet, la nota gara di sci di fondo su lunga distanza, da cui Fusoloppet. Verranno premiati, oltre agli atleti singoli, suddivisi in varie categorie, anche le società sportive partecipanti, mentre in piazza Corelli, che è il punto di ritrovo, partenza e arrivo, saranno allestiti anche i tavoli di promozione sia dell’Avis, per la donazione del sangue, sia dell’Aido (organi).

Sul percorso saranno dislocati oltre 30 volontari e altri 30 saranno impiegati per iscrizioni e premiazione.

Matteo Bondi