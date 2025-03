Fusignano, la festa per i cento anni di Sergio Troncossi

Sergio Troncossi ha attraversato un secolo: dalla Seconda guerra mondiale, terminata quando aveva 20 anni, fino al boom economico, la tecnologia e poi il mondo di oggi. E tutti i cambiamenti sociali conseguenti.

Ieri a Fusignano ha festeggiato il compleanno e per l’occasione c’era anche il sindaco Nicola Pondi: ha posato accanto a lui in piedi e impettito, davanti ai tre palloncini con le cifre della sua età. "Grazie Sergio Troncossi che oggi ci regali un motivo in più per sorridere – ha scritto Pondi online –. Felice di essere riuscito a passare per festeggiare insieme a te e ai tuoi casi questi meravigliosi cent’anni. Ancora tanti auguri caro Sergio!".