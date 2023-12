Fusignano, la festa si accende da domani

A Fusignano sono in programma diverse iniziative in attesa del Natale. Con il cartellone ‘Accendiamo il Natale’, ci saranno appuntamenti in paese domani, l’8, il 10 e il 17 dicembre, mentre il 13 la camminata di Santa Lucia. Domani dalle 15 in piazza Corelli giro con Babbo Natale in bici, camminata di Natale con il gruppo Percorso rosso; falò, luna park, laboratori e giochi (prenotazione al 339.8504247); alle 16 ‘Surprise Christmas Choir’ in concerto. E alla stessa ora al teatro Moderno lo spettacolo ‘...Di sogni e sorrisi’ nell’ambito della rassegna teatro ragazzi 2023-2024, con la compagnia Incontro all’arte che presenterà le canzoni del mondo Disney (ingresso 5 euro bambini e 10 adulti). Giovedì 7 dicembre alle 19.45 accensione dell’albero di Natale a San Savino. Venerdì 8 alle 10 in piazza Corelli breve cerimonia di consegna del nuovo mezzo che Auser dona al Comune di Fusignano; alle 15 la ‘Tombola del riciclo’ al Granaio. In piazza Corelli alle 16 ‘Canti di Natale’, concerto con canti natalizi del coro Corellini e alle 16.30 l’accensione dell’albero di Natale con il Town Crier di Biddulph. Al teatro Moderno alle 17 proiezioni per bambini di corti di animazione a ingresso gratuito. Inoltre, dall’albero di Natale saranno allestiti mini luna park, set fotografico natalizio, cassetta della posta di Babbo Natale e il banco di Graziella e Giordano.