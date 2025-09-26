Fusignano, messa in sicurezza delle scuole e delle strade

Le priorità degli investimenti sono la scuola, sia per quanto riguarda la sicurezza che per il fronte del risparmio energetico, e la sicurezza stradale, che si declina nella mobilità sostenibile e la messa in sicurezza per gli utenti deboli: pedoni e biciclette. E’ quanto emerge dal dibattito che si è tenuto martedì sera in seno al consiglio comunale di Fusignano che è stato chiamato ad approvare una variazione di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, con relativo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, cioè il Documento Unico di Programmazione.

Il Comune di Fusignano si è candidato con tre progetti a un bando del Ministero dell’Interno per la concessione di contributi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I progetti che sono stati presentati dal sindaco e dalla giunta, riguardano: l’adeguamento sismico della palestra scolastica ‘Palestrina’ per un importo di 1 milione di euro, con intervento da svolgersi nel 2027. Questo intervento era già previsto del piano dei lavori per il prossimo triennio, ma è stato variato l’importo in aumento, da 700 mila al milione, appunto.

Sempre nel 2027 è stato candidato anche l’efficientamento energetico scuola primaria per un monte investimento di 840 mila euro. In questo caso si tratta di una new entry nel piano triennale. Anche sul fronte della sicurezza stradale si è presentata una richiesta generica di intervento, così come vuole il bando. "Definiremo con la comunità gli interventi da fare - spiega il sindaco, Nicola Pondi -. Le necessità, in questo caso, potrebbero essere il completamento della pista ciclabile sulla via Cantagallo, dal cimitero alla provinciale di San Savino, così come la realizzazione di un’isola spartitraffico in via Buozzi, come è stata fatta sulla Santa Barbara".

Sono stati richiesti al Ministero dell’Interno 660 mila euro. Il Comune di Fusignano si è così candidato per il massimo consentito dal bando ministeriale, cioè 2 milioni 500 mila euro. "Questa candidatura costituisce un’opportunità importante - spiega il sindaco -, in continuità con i nostri obiettivi di mandato e coerente con le priorità dell’Amministrazione".

Matteo Bondi