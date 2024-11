Fusignano, si vota per le consulte. Ecco i nomi nelle tre liste

Si sono svolte le assemblee nelle tre frazioni di Fusignano che i prossimi 17 e 18 novembre vedranno rinnovare i componenti della propria consulta: San Savino, Rossetta e Maiano. Nelle stesse ore in cui si deciderà chi sarà il governatore dell’Emilia Romagna e chi siederà all’assemblea legislativa, gli abitanti dei tre paesi saranno chiamati anche a definire i propri consigli di zona. Durante le assemblee ’molto partecipate’, come le definite Mara Savioli, assessora alla Partecipazione e al Decentramento, sono state definite le liste entro le quali sarà possibile scegliere i consiglieri. Si tratta di organi consultivi che hanno lo scopo di fare da ‘cerniera’ tra l’amministrazione comunale e abitanti dei paesi. Vengono convocate obbligatoriamente per la discussione del bilancio di previsione e per la presentazione dei progetti di tutela del territorio, ma possono riunirsi tutte le volte che lo ritengono utile. La frazione di Rossetta, anche se suddivisa, amministrativamente, tra i comuni di Fusignano e Bagnacavallo, è chiamata a votare tutta per la propria consulta. In occasione di queste votazioni il consiglio comunale di Bagnacavallo ha votato una piccola variazione al proprio regolamento affinché i propri cittadini, residenti in quella frazione, possano partecipare al voto, visto che l’amministrazione comunale di Bagnacavallo ha invece deciso di intraprendere un percorso di revisione dell’istituto delle consulte e, quindi, nella nuova forma che ne verrà fuori, si andrà a votare successivamente, a parte Rossetta.

A Maiano in lista ci sono Daniele Valdinoci, Marco Neri, Luca Lollini, Domenico Landi, William Facchini, Sara Costa e Marcella Trioschi. Per San Savino: Elena Tazzari, Fabio Dal Borgo, Dino Foschini, Leonardo Minguzzi, Giancarlo Melandri, Valeria Frassineti, Mattia Sangiorgi, Lino Bacchilega. Per Rossetta: Eleonora Calderoni, Massimo Mazzotti, Angela Marri, Anna Maria Molignoni, Luisa Farina, Lino Vignoli, Carla Amadei, Raffaella Dellacasa Bellingegni. Le urne saranno aperte nelle sedi dei centri civici delle frazioni: San Savino in via San Savino 34, Maiano in piazza dello Sport 4, Rossetta in via Rossetta Traversa 5/d.

Matteo Bondi