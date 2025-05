Fusignano, volontari del decoro

Sabato 17 maggio dalle 9.30 a Fusignano si terrà una iniziativa di volontariato dedicata al decoro urbano: su idea della Pro Loco, per due ore i partecipanti si dedicheranno alla raccolta di rifiuti ed estirpazione delle erbe infestanti lungo le strade del paese. Il ritrovo è in piazza Corelli, da cui ci si sposterà in piccoli gruppi organizzati per le zone del centro. L’iniziativa è aperta a tutti ed è organizzata i conAuser e la rete di imprese ’Fusignano è più’, e la collaborazione dell’amministrazione.