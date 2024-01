"‘Futuro per Alfonsine’ è l’alternativa"

Nessun candidato è stato ancora presentato ad Alfonsine in vista dell’appuntamento elettorale dei prossimi 8 e 9 giugno per il rinnovo delle cariche amministrative. Ciò non toglie che la scena politica sia in fermento. È di ieri infatti l’annuncio della nascita di un nuovo progetto civico, collocato nell’area del centrodestra che a breve si costituirà in una vera e propria lista con il nome di ‘Futuro per Alfonsine’. A guidarla è la referente Daniela Ali, 39 anni, attualmente presidente del gruppo che è il motore delle attività della futura lista, attiva nel mondo del volontariato soprattutto a supporto degli animali e sostenitrice dello slogan che distingue il progetto: "Non chiederti cosa può fare la tua città per te ma chiediti cosa puoi fare tu per la tua città". "Sto incontrando cittadini e gruppi di interesse per allacciare alleanze e coinvolgere le persone interessate a questo ambizioso progetto – spiega –. Al momento siamo ancora pochi ma l’intenzione è di farci conoscere per ampliare la nostra base e individuare fra i sostenitori un eventuale candidato alla carica di sindaco".

Ali, alla sua prima esperienza di impegno politico, non esclude anche un suo coinvolgimento diretto come possibile candidato. "È tutto in divenire – sottolinea –. Vogliamo una figura che ascolti i cittadini e sia disponibile al dialogo con loro, quello che è mancato fino ad ora all’attuale amministrazione". La stesura definitiva del programma politico, attualmente in bozza, è in fase di arrivo. "Il fortunale del 22 luglio ha evidenziato le lacune organizzative e gestionali della attuale amministrazione – spiega –. Pensiamo che la gestione degli istituti scolastici debba essere completamente rivista, ci riferiamo alla manutenzione ed alla cura degli immobili. Pensiamo al mondo imprenditoriale ed artigianale che ad Alfonsine è particolarmente vivace, che trova nell’amministrazione un ostacolo, un nemico che mette in campo percorsi burocratici antiquati e ideologici". Altri temi, cari al progetto, riguardano l’arredo urbano ed il verde pubblico, gli eventi e le attività culturali, ritenuti carenti per dare visibilità e lavoro ai commercianti e alla città in generale e, soprattutto, i giovani. "Stiamo lavorando al tavolo per le politiche giovanili – aggiunge Daniela Ali –, un progetto ambizioso che vede il coinvolgimento delle nuove generazioni con l’intento di contrastare la solitudine e per dare la possibilità ai ragazzi di esprimere le proprie peculiarità, anche attraverso l’impegno civile e il coinvolgimento di persone più mature".

Monia Savioli