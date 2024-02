‘Futuro per Alfonsine’ mette le Ali: "Sicurezza e rifiuti tra le priorità"

"Mi è stato chiesto di candidarmi come sindaco perché Alfonsine ha bisogno di una figura che sia in grado di ascoltare i cittadini e di aiutarli nel miglior modo possibile. Sono qui per questo, perché mi sento una cittadina alfonsinese e mi sento responsabile e partecipe di questa comunità". Così Daniela Ali, ieri al Ready Maddy Bar and Food, in occasione della presentazione della sua candidatura a sindaco per la lista civica ‘Futuro per Alfonsine’, collocata nell’area del centrodestra.

Classe 1989, sposata e madre di tre bambini, un diploma di tecnico della gestione aziendale, Daniela Ali risiede ad Anita. Ha lavorato in aziende e studi legali ed è attiva nel mondo del volontariato a favore degli animali. Alla sua presentazione, da parte di Mara Casadio, c’erano Rudi Capucci, Claudio Baldini e Cesare Bedeschi, coordinatori per il territorio della Bassa Romagna rispettivamente di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, realtà che supportano la lista. "Assieme alla mia squadra – osserva Ali – stiamo elaborando un programma caratterizzato da argomenti che stanno a cuore a tutti gli alfonsinesi. Mi riferisco, ad esempio, ai tanti problemi con cui sono alle prese anche i nostri agricoltori. Lavoratori, non dimentichiamo, che in occasione dell’alluvione, pur avendo i terreni allagati, si sono rimboccati le maniche aiutando la nostra comunità. Li sosterremo con scelte adeguate andando anche contro la scelleratezza delle direttive europee".

Capitolo sicurezza: "Riteniamo che ci sia bisogno di installare telecamere di videosorveglianza e di controllo nei punti più critici nonché di potenziare il servizio di pattugliamento, coordinandoci con le forze dell’ordine. È inoltre nostra intenzione promuovere iniziative anti-truffa, a tutela in particolare degli anziani". In riferimento poi alla scuola, Ali sottolinea la volontà di "mettere in campo, in collaborazione con varie associazioni, molte più iniziative rispetto alle attuali. Necessaria poi una verifica dello stato di manutenzione e cura della struttura scolastica". Altro punto, la raccolta differenziata: "È stata avviata – spiega Ali – una raccolta di firme per modificare il sistema di raccolta dei rifiuti e conservare il decoro del paese". Tra gli altri punti, l’intenzione di "istituire un tavolo delle politiche giovanili in cui i giovani, con l’aiuto di adulti, potranno proporre idee ed esprimere le proprie peculiarità". Riguardo il mondo imprenditoriale e artigianale, la candidata evidenzia che è "particolarmente vivace, incontrando però nell’attuale amministrazione comunale un ostacolo, con percorsi burocratici antiquati e ideologici". In tema di viabilità "lungo la via Reale sarà necessario installare semafori pedonali per un attraversamento più sicuro". Nel programma figurano la cura e la manutenzione delle aree verdi, la realizzazione di nuovi parcheggi, nonché l’allestimento del mercato e del maggior numero di eventi nel pieno centro del paese, in modo da incrementare il lavoro delle attività commerciali".

