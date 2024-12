Fuzzi nuovo manager

La nuova via del Baseball Godo, col nuovo consiglio direttivo e il nuovo presidente, Attilio Casadio, passa anche per il nuovo manager, appena nominato: Daniele Fuzzi guiderà la squadra nel prossimo campionato di serie A. Con una lunga carriera alle spalle, Fuzzi rappresenta una figura significativa nella storia del club: entrato a far parte del Godo Baseball fin da giovanissimo, ha ricoperto ruoli: dal campo, dove ha conquistato titoli importanti come lo scudetto Under 21 nel 1999 e la Coppa Italia di serie A2 con promozione in serie A1 nel 2005, fino alla panchina, dove è stato manager della formazione di IBL1 per un decennio, dal 2007 al 2017. "Negli ultimi due campionati – si legge nella nota del club – ha già dato il suo contributo come coach, mostrando ancora una volta la sua serietà, competenza e passione per questo sport. La società ha deciso di affidargli la guida della formazione maggiore, riconoscendo in lui la persona ideale per affrontare la prossima stagione con determinazione e ambizione. Fuzzi subentra a Iday Abreu, a cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto.

u.b.