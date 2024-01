Gadda all’assalto del bunker del Fanfulla. Convocato Mandorlini, rientra Nappello

Quello rappresentato dal Fanfulla (oggi alle 14.30 al Benelli; arbitro Scarpati di Formia; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€; quartiere stadio blindato dalle 11.30 alle 17.45 per 15 tifosi ospiti) è un ostacolo sulla carta abbordabile per la capolista. L’undici di Lodi è infatti 10°, con 25 punti, ad appena 2 lunghezze dalla zona playout e, obiettivamente, non se la passa troppo bene in classifica. Ma... c’è un ma. A fronte di un ruolino marcia casalingo da zona retrocessione (7 ko, 3 pari e una vittoria), il Fanfulla è l’unica squadra del girone D ad essere imbattuta in trasferta, dove peraltro ha vinto 5 volte (di cui 4 consecutivamente) e pareggiato 4.

I lodigiani, che fuori casa non perdono da 9 mesi, ovvero dal 16 aprile 2023 (2-0 a Gorgonzola contro la Giana), hanno espugnato campi forse non irresistibili (Mezzolara, Progresso, Certaldo), ma hanno vinto anche con avversari di blasone, come Carpi e Lentigione, imponendo poi il pareggio a Victor San Marino, Borgo San Donnino, Pistoiese e Corticella. Insomma, la capolista – che al Benelli ha vinto 8 volte, concedendo il pareggio solo al Progresso dell’ex capitano Selleri – è avvisata.

Tra l’altro, sempre in trasferta, il Fanfulla ha subìto appena 5 reti, peraltro solo da 3 formazioni, ovvero una da Victor San Marino e Carpi, e addirittura 3, dal fanalino di coda Borgo San Donnino. Con queste premesse, qualche precauzione supplementare è consigliabile in casa giallorossa, dove tra l’altro, il margine di vantaggio sulla Victor San Marino, è salito a +4, nonostante il pareggio di domenica scorsa a Sant’Angelo: "Il ruolino di marcia del Fanfulla – ha commentato mister Gadda dopo la rifinitura di ieri mattina – la dice lunga sulle difficoltà che andremo ad incontrare. Sarà una partita da interpretare con pazienza. Non dovremo farci prendere dalla frenesia, anche perché si tratta di un match che ancora non è decisivo. Ma non sono preoccupato perché la mia squadra si è sempre mostrata capace di interpretare al meglio ogni situazione". Il tecnico dei ravennati ha l’infermeria vuota, ma deve rinunciare allo squalificato Alluci. Il rientro di Nappello a centrocampo in fase di rifinitura, ripristina il sistema di gioco più collaudato, ovvero quello con Rrapaj e Campagna mezzali.

Anche Mancini torna titolare sulla fascia destra, mentre Matteo Mandorlini è nella lista dei convocati: "È tornato il momento di Nappello, che avevamo ‘risparmiato’ domenica scorsa in considerazione delle cattive condizioni del campo di Sant’Angelo. Mandorlini? è un po’ indietro di condizione, ma le sue qualità sono indiscutibili. Ci darà una mano, ne sono sicuro". La tradizione parla a favore del Ravenna. A parte un ko (2-1) nel primo scontro diretto giocato 93 anni fa, il bilancio parla di 4 vittorie e 2 pareggi. All’andata, le reti di Pavesi e Varriale, consentirono al Ravenna di sbancare il ‘Dossenina’.

Probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Agnelli, Esposito, Magnanini, Marino; Rrapaj, Nappello, Campagna; Tirelli, Diallo.