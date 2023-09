‘Gaia’, teatro da esportazione ErosAntEros debutta a Montenegro

La compagnia teatrale ravennate ErosAntEros stasera), porterà in scena al Festival del teatro alternativo internazionale di Podgorica, in Montenegro il nuovo lavoro ’Gaia’, dopo il successo della prima nazionale al Teatro Alighieri di Ravenna nell’epilogo straordinario di Polis Teatro Festival in collaborazione con Ravenna Festival.

Lo spettacolo è stato preceduto da alcuni giorni di laboratorio con giovani attori e attivisti climatici del territorio. Il lavoro, infatti, si concentra sul tema fondamentale del cambiamento climatico, non solo trattando questo argomento, ma entrando in relazione con i luoghi in cui viene ospitato portando in scena giovani attori e attivisti del territorio e adattando la scenografia effimera di nebbia e proiezioni video agli spazi che incontra, per sperimentare nuove buone pratiche che riducono l’impatto ambientale della produzione.