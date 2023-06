’Gaia’, uno spettacolo in difesa della terra

La dea primigenia dall’inesauribile forza creatrice, potenza divina della Terra e origine della vita, è la protagonista del nuovo capitolo del teatro estetico-politico di Davide Sacco e Agata Tomšič: oggi alle 21 al Teatro Alighieri, debutta ’Gaia’ di ErosAntEros (replica domani), uno spettacolo multimediale in evoluzione, attraverso il quale la compagnia prosegue nella ricerca vocale-musicale, in questo caso messa in relazione a un raffinato dispositivo video. Alla regia di Gaia c’è Davide Sacco, che ne cura anche il music design, mentre Agata Tomšič, che ne firma la drammaturgia, è in scena con un gruppo di una ventina di non professionisti: sono cittadini e attivisti climatici del territorio, chiamati a prendere la difese della Terra di fronte agli abusi delle società umane.

I video sono invece di Francesco Tedde e i costumi di Arianna Fantin. La coproduzione di Ravenna Festival ed ErosAntEros - Polis Teatro Festival è sostenuta dal centro di ricerca drammaturgica La Chartreuse di Villeneuve lez Avignon e da EFFEA - European Festivals Fund for Emerging Artists, co-finanziato dall’Unione Europea. "Forse stiamo avvicinandoci a un momento di crisi della vita urbana, e ’Le città invisibili’ sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili. Oggi si parla con eguale insistenza della distruzione dell’ambiente naturale quanto della fragilità dei grandi sistemi tecnologici che può produrre guasti a catena, paralizzando metropoli intere. La crisi della città troppo grande è l’altra faccia della crisi della natura": Italo Calvino offriva queste riflessioni in una delle conferenze alla Columbia University di New York nel 1983 (Mondadori ne ha pubblicato il testo come presentazione all’edizione del 1993 de Le città invisibili). Nell’anno in cui Ravenna Festival ha colto l’occasione del centenario calviniano per riflettere sulla natura delle città, non può mancare la prospettiva sull’impatto che le comunità umane hanno sul pianeta.

Domani alle 17 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri, una tavola rotonda dal titolo Festival e Green approfondisce la possibile ecosostenibilità dello spettacolo dal vivo e dei festival culturali. Il pomeriggio di dialogo è aperto a organizzatori, artisti e spettatori e vedrà la partecipazione del Fiat di Podgorica, Mot di Skopje (Gaia sarà infatti presentato anche in queste due manifestazioni nei Balcani), Ravenna Festival, Centro Europe Direct della Romagna e altri ospiti.

Info e prevendite: 0544 249244; www.ravennafestival.org. Biglietti: posto unico numerato 15 euro (ridotto 12); under 18: 5 euro