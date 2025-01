Gaja Cenciarelli presenta il suo ultimo libro

Domani, venerdì 24 gennaio, alle 21 nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo la scrittrice

Gaja Cenciarelli, presenterà al Caffè Letterario di Lugo il suo ultimo libro dal titolo ’A scuola non si muore’. A introdurre la serata ad ingresso libero, che si concluderà come di consueto con un brindisi offerto dal Gruppo Cevico, sarà Patrizia Randi. A scuola non si fuma, a scuola non si beve alcol, a scuola non si alza la voce e non si alzano

nemmeno le mani, a scuola si insegna prima di tutto il rispetto, a scuola non ci sono differenze, soprattutto a scuola non si muore. Come tutte le intenzioni e i buoni propositi, anche quello di tenere la morte lontana dalle aule scolastiche fallisce miseramente per Margherita Magnani, che

insegna inglese in una scuola della periferia romana frequentata da studenti della periferia romana.