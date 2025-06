Galà dello Sport stasera all’hotel Dante

La cornice del Club Hotel Dante, in via Milazzo 81, questa sera dalle 20.30 ospiterà la prima edizione del ‘Galà dello Sport – Città di Cervia’, un evento speciale pensato per celebrare lo sport in tutte le sue forme e i suoi protagonisti: dagli atleti di oggi e di ieri, alle associazioni sportive che operano quotidianamente sul territorio. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale e fortemente voluta dal vicesindaco e assessore allo Sport Gianni Grandu con la Consulta dello Sport, rappresenta un importante momento di riconoscimento pubblico per chi, attraverso lo sport, contribuisce a costruire una comunità più coesa, sana e inclusiva. Non mancheranno ospiti d’eccezione: grandi nomi dello sport italiano e romagnolo che condivideranno con il pubblico storie di passione, sacrificio e successi.