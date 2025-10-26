’Galet de Paciug’, il futuro è ancora incerto

Parallelamente all’inaugurazione, una settimana fa, della nuova passerella di via Lapi intitolata ad Ada Rossi, il pensiero di alcuni è immediatamente andato al ‘Galet de Paciug’. Si trattava dell’opera d’arte temporanea che nel 2023, anno dell’alluvione, fu costruito dall’artista Alessandro Turoni in occasione della rassegna organizzata dall’associazione Fatti d’Arte. Nell’opera il galletto simbolo della Romagna fu realizzato con materiali di recupero, con una vanga al posto della nota ‘Caveja’ e fu collocato nella rotonda del Fontanone all’incrocio con via degli Insorti.

Nei mesi seguenti fu poi lanciata una raccolta firme promossa dall’associazione, e sottoscritta da 700 persone, per chiedere la trasformazione dell’opera da temporanea in permanente. Non di fronte al Fontanone, ovviamente, ma in un luogo da individuare che fosse "più consono" e con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il patrimonio delle opere del museo diffuso faentino. Un’opera permanente che doveva essere realizzata con altri materiali e seguendo le disposizioni normative e di sicurezza. A distanza di due anni dalla conferenza in cui fu annunciato l’inizio del dialogo tra l’associazione e l’amministrazione comunale "il confronto sta proseguendo", spiega Veronica Bassani, presidente dell’Associazione Fatti d’Arte.

"È chiaro che installare temporaneamente un’opera su iniziativa di un’associazione ha tempi diversi rispetto alla realizzazione di un’opera permanente in un contesto pubblico. Andiamo con calma. Non abbiamo fatto comunicazioni in merito perchè procederemo quando avremo qualche certezza in più". Sulla collocazione dell’opera si era parlato di via Lapi, e su questo "la Soprintendenza ha dato l’ok" afferma Bassani. "Per la fattibilità invece, dipendiamo dai tecnici e dagli ingegneri con cui è in corso il dialogo. Prima c’era la necessità di ripristinare la passerella di via Lapi". Quanto ai fondi per realizzare l’opera, inizialmente si era parlato di circa 10mila euro, che secondo quanto afferma Veronica Bassani "ci sarebbero, attraverso l’iniziativa di alcuni privati che si erano fatti avanti. Al momento però siamo fermi alla parte tecnica". Dopo l’estate del 2023, quando era stato prorogato il permesso temporaneo per la collocazione sulla rotonda, il galletto, che simbolicamente rappresentava lo spirito di resilienza della Romagna e la ripresa dopo le difficoltà dell’alluvione, e che non fu scevro da discussioni tra chi riteneva fosse simbolico e chi invece manifestava la necessità di voltare pagina, è stato definitivamente smantellato. E così, per il momento, resta.

d.v.