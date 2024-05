Galleria Pallavicini, la cultura e gli artisti passano da qui

Galleria Pallavicini fa rima con Claudia Agrioli (in foto con Roberto Pagnani). Quest’ultima, una volta ereditato l’edificio che si trova nella via omonima, a Ravenna, si è mossa subito sostenendo i giovani talenti. In che modo? Intanto con l’esposizione per due mesi dei mosaici realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti, per continuare con una mostra fotografica a cura di Roberto Pagnani, altra colonna della della Galleria. Facciamo un passo indietro: il 10 marzo 2022 nasce “CARP Associazione di Promozione Sociale”, una delle soddisfazioni più grandi di Agrioli. Lo scopo è quello di promuovere progetti sociali, soprattutto legati alla cultura. vuole creare un cenacolo di giovani, organizzando eventi per tutta la città. È da questo punto che si crea uno spazio espositivo apposito presso Villa Ghigi e uno presso Galleria Pallavicini 22. Numerose sono le iniziative in programma. Dal 28 settembre al 6 ottobre toccherà a “CARP per la città”, con l’obiettivo di ’illuminare’ il quartiere Farini attraverso l’esposizione dei graffiti curati da Giancarlo Gramantieri. Un’altra collaborazione importante è quella con l’affermato affinatore di formaggi e amante dell’arte Renato Brancaleoni. Il progetto, “Contemporaneamente sapori e arte”, vedrà la seconda edizione dal 14 al 22 settembre.

Grande importanza ricopre la collezione presso Villa Ghigi (via Faentina Nord), del fotografo Roberto Pagnani. Appassionato all’arte e sensibile alle opere avanguardiste, la sua collezione raccoglie le arti del dopoguerra dal 1955 al 1965. La Villa accoglie spesso poeti, musicisti e scrittori e diventa un salotto letterario con musiche da camera. Il mosaico ha un ruolo centrale per Galleria Pallavicini. Il progetto “I mosaicisti” fu il primo mosaico contemporaneo a cui gli artisti lavorarono senza l’utilizzo del cartone preparatorio, rompendo lo schema del lavoratore artigiano. "Al momento si sta organizzando l’evento che si terrà a ottobre dedicato alle donne al tempo di Dante, oltre a collaborazioni con gli spazi espositivi presso Argenta, Forlì e Bologna. Questi e molti altri progetti sono previsti, e non saremo certo noi cittadini di Ravenna a bloccare questa spinta artistica promossa dalla Galleria che finalmente rivitalizza la zona vicina alla stazione".

Margherita Tonini