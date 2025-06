Gamba amputata da ambulanza, due indagati

Si trovava - aveva detto lui stesso - "nel posto sbagliato al momento sbagliato". Verso le 18.30 del 2 giugno dell’anno scorso, a Brisighella il 34enne ravennate Alessandro Turchi, in occasione delle feste medioevali, era stato travolto da un’ambulanza della Croce Rossa la quale lo aveva schiacciato contro un pickup della Protezione Civile costringendo i medici ad amputargli una gamba. Ieri mattina il gip Corrado Schiaretti, nell’ambito del fascicolo aperto per lesioni stradali gravissime, ha affidato l’incarico all’ingegnere ferrarese Francesco Rendine per una perizia che stabilisca l’esatta dinamica dell’incidente, le condizioni di manutenzione del veicolo e l’esistenza o meno di un nesso causale tra ques’ultimo aspetto e il sinistro.

Sono due le persone indagate a piede libero: si tratta dell’autista del mezzo, un 76enne di Fognano difeso dagli avvocati Nice Zauli e Massimo Colliva. E del legale rappresentante del comitato di Faenza della Cri, un 40enne faentino difeso dall’avvocato Lauretta Polverigiani. Il 34enne è invece tutelato dall’avvocato Giovanni Scudellari. Novanta i giorni di tempo per depositare la perizia. E a fine settembre di nuovo tutti in aula per confrontarsi sui risultati.

Secondo quanto delineato finora dalla procura, il 76enne stava percorrendo via Rontana verso il centro di Brisighella quando, nell’affrontare un tornante a destra, aveva perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un autocarro parcheggiato a margine della carreggiata. Oltre al 34enne, erano state investire anche due amiche forlivesi del giovane: per la prima, una contusione alla gamba sinistra pari a prognosi di 15 giorni; e per l’altra una trauma al ginocchio per prognosi pari a 3 giorni. Il ragazzo invece aveva subito la sub-amputazione dell’arto inferiore destro con perdita della funzionalità della gamba.

In tutto questo, per l’accusa l’autista aveva adottato una condotta colposa per via pure di violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale: non era cioè stato in grado di compiere in sicurezza le manovre richiesta da quelle condizioni della strada. In quanto al secondo indagato, è stato tirato in ballo dalla procura in qualità di datore di lavoro del primo: il 76enne cioè secondo l’accusa in quel momento aveva funzioni assimilabili a quelle di lavoratore dipendente anche se volontario. In questo contesto, il 40enne - sempre per il pm - avrebbe omesso di verificare l’efficienza del mezzo o non avrebbe comunque fatto eseguire le idonee manutenzioni per garantire gli standard di sicurezza.

In particolare gli pneumatici risultavano vecchi, rigidi e usurati con battistrada la di sotto dei limiti di legge e come tale non in grado di garantire l’aderenza necessaria all’asfalto. Turchi, parlando di quanto accaduto, aveva avuto parole indulgenti per chi lo aveva investito. "Se l’autista di quell’ambulanza mi chiamasse - aveva detto - gli direi di venirmi a trovare e gli offrirei un caffè: non ho mai portato rancore, non serve a nulla". Aveva anche spiegato di essere "tecnico manutentore: farò fatica in futuro". Si era diplomato da geometra al Morigia e, dopo un paio d’anni di ingegneria edile, era andato a lavorare con il padre all’agenzia marittima Turchi. Dell’incidente, ne aveva ricordato la rapidità: "Tre secondi sarà durato: io ero davanti, le mie amiche dietro di me in fila. Ho provato d’istinto a saltare: e forse questo mi ha salvato la vita ma la gamba è rimasta incastrata".

Andrea Colombari