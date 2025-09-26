Gamba amputata dopo incidente : "Responsabile solo l’autista"

L’autista di quell’ambulanza avrebbe potuto evitare l’incidente rispettando "le caratteristiche e le condizioni della strada". In quanto al mezzo, era "conforme ai requisti del codice". Infine il ragazzo investito "non aveva alcuna possibilità di evitare o ridurre le conseguenze dell’incidente". In definitiva quanto accaduto "fu perciò unicamente a causa della condotta di guida pericolosa" di chi maneggiava l’ambulanza.

Sono le conclusioni che l’ingegnere ferrarese Francesco Rendine, perito incaricato dal tribunale, ha illustrato ieri mattina davanti al gip Corrado Schiaretti per spiegare la dinamica dello schianto avvenuto verso le 18.30 del 2 giugno 2024 a Brisighella. Quella sera il 35enne ravennate Alessandro Turchi, in occasione delle feste medioevali, era stato travolto da un’ambulanza della Croce Rossa e schiacciato contro un pickup della Protezione Civile: i medici gli avevano poi dovuto amputargli una gamba. Oltre al 35enne, erano state investite anche due sue amiche forlivesi: per la prima, una contusione alla gamba sinistra pari a prognosi di 15 giorni; e per l’altra una trauma al ginocchio per prognosi pari a 3 giorni.

Per quanto accaduto, sono due le persone indagate a piede libero: si tratta dell’autista del mezzo, un 76enne di Fognano difeso dagli avvocati Nice Zauli e Massimo Colliva. E del legale rappresentante del comitato di Faenza della Cri, un 40enne faentino difeso dall’avvocato Lauretta Polverigiani. Il 35enne è invece tutelato dall’avvocato Giovanni Scudellari. A questo punto gli atti sono tornati in mano alla procura che dovrà decidere se e per chi esercitare l’azione penale.

Secondo le conclusioni della relazione peritale, l’autista stava marciando su via Rontana a una velocità "non adeguata" a quel tratto descritto come "sdrucciolevole e bagnato". Al tornante all’incrocio con via Pascoli, non si era fermato "avendo perso il controllo del veicolo". Di conseguenza aveva "proseguito affrontando il tornante a una velocità di 38,7 km/h". E cioè - sempre secondo l’esperto - "eccedendo il limite di non sbandamento calcolato in 25,2 km/h". Per evitare l’incidente, l’autista avrebbe dovuto "procedere a velocità inferiore" e avrebbe dovuto mantenere "una vigilanza attiva anche in ragione dell’insidiosità" di quel tratto di strada e "del tornante che andava a imboccare". Secondo il perito, "determinante fu la velocità del veicolo nell’affrontare il tornante e non le condizioni degli pneumatici". Sul punto - come si legge nella relazione - il consulente della procura aveva sottolineato la "sensazione di scarsa efficienza dei freni" avuta dall’autista. Ma se anche i freni fossero andati in blocco, per il perito "a 22 metri dall’impatto" l’autista avrebbe potuto attivare il freno di stazionamento e arrestarsi.

